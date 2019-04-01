‘Alanya Cumhur’a en güzel örnek’

TOKLU, “31 Mart Yerel Seçimlerini tamamladık. Teşkilatlarımızın üstün gayretleri ve halkımızın teveccühü ile Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayımız Adem Murat Yücel’i tekrar Alanya Belediye Başkanı yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte Cumhur İttifakı ruhunun Türkiye’deki en güzel örneklerinden olan Alanya’mızda uyumlu çalışma gerçekleştirdiğimiz Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’a, meclis üyesi ve meclis üyesi adaylarımıza ,sandık kurullarımıza, mahalle başkanlarımıza, Ak kadınlarımıza, Ak gençlerimize, gönüllülerimize, MHP Kadın Kollarına, Ülkü Ocaklarına, tüm teşkilatlarımıza, oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz. 5 yıllık görev süresinde bir çok projeyi Alanya’mıza ve Antalya’mıza kazandıran Menderes Türel başkanımıza hizmetleri için teşekkür ederiz. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Antalya Milletvekilimiz Sena Nur Çelik ve bölge milletvekillerimize, İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş’a, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Aksoy’a, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız’a çok teşekkür ederim" dedi.