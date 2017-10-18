Alanya çöpten elektrik üretecek

Haber:Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kızıllı’nın ardından Antalya’nın çöpünden elektrik üretecek ikinci Entegre Atık Değerlendirme Tesisi'ni Alanya’ya kazandırıyor. Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi’nin temeli 21 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de katılımıyla Taşeski Mevkii'nde düzenlenecek törenle atılacak. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek çevreci projelerine bir yenisini daha ekliyor. Alanya’nın çöpünden elektrik üretecek, son teknoloji Entegre Atık Değerlendirme Tesisi yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak. Ayrıca tesiste sadece Alanya’nın değil, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin evsel katı atıklarının bertaraf edilmesi de sağlanacak. Günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, 4 megavat güce sahip enerji üretim tesisi, 200 ton kapasiteli kompost tesisi, 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri kurulacak. Alanya’nın çöpünü altına çevirecek tesis, hem çöp sorununu ortadan kaldıracak, hem de kent ekonomisine katkı sağlayacak.