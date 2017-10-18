Alanya çöpten elektrik üretecek

Haber:Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kızıllı’nın ardından Antalya’nın çöpünden elektrik üretecek ikinci Entegre Atık Değerlendirme Tesisi'ni Alanya’ya kazandırıyor. Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi’nin temeli 21 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de katılımıyla Taşeski Mevkii'nde düzenlenecek törenle atılacak. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek çevreci projelerine bir yenisini daha ekliyor. Alanya’nın çöpünden elektrik üretecek, son teknoloji Entegre Atık Değerlendirme Tesisi yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak. Ayrıca tesiste sadece Alanya’nın değil, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin evsel katı atıklarının bertaraf edilmesi de sağlanacak. Günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, 4 megavat güce sahip enerji üretim tesisi, 200 ton kapasiteli kompost tesisi, 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri kurulacak. Alanya’nın çöpünü altına çevirecek tesis, hem çöp sorununu ortadan kaldıracak, hem de kent ekonomisine katkı sağlayacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.