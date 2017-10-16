Alanya çöp çilesinden kurtulacak

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya kazandıracağı ve çöpten elektrik üretilecek olan Katı Atık Tesisi’nin temeli 21 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından atılacak. Alanya’nın adeta kanayan yarası haline gelen çöp sorununu Antalya Büyükşehir Belediyesi kökten çözüyor. Yıllardır gündemde olan ancak bugüne kadar yapılamayan Katı Atık Tesisi’ni Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’ya kazandırıyor. Türkler Mahallesi’nde tahsis edilen alana yapılacak olan Katı Atık Tesisi için 21 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de temel atma töreni gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Çöp altındır felsefesiyle Alanya’ya yapılacak Katı Atık Tesisi’nde Alanya’nın çöpünden enerji elde edeceğiz. Avrupa’nın en modern tesisini Alanya'ya kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu modern tesis için tüm çalışmalarını tamamladı, sıra temel atmaya geldi. En kısa sürede hizmete açmayı planladığımız Katı Atık Tesisi’nin temel atma törenine tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.