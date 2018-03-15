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Alanya Çimtur Sitesi'nde kentsel dönüşüm komplosu

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye’nin ilk devremülk sistemli sitesi Çimtur, iddiaya göre bir imar komplosuyla karşı karşıya. Sitenin yöneticilerinin ifadelerine göre ilişkiler ağı, Alanya Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’na kadar uzanıyor

Alanya Çimtur Sitesi'nde kentsel dönüşüm komplosu

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye’nin ilk devremülk sistemli sitesi Çimtur, iddiaya göre bir imar komplosuyla karşı karşıya. Sitenin yöneticilerinin ifadelerine göre ilişkiler ağı, Alanya Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’na kadar uzanıyor

15 Mart 2018 Perşembe 15:37
Alanya Çimtur Sitesi'nde kentsel dönüşüm komplosu
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ÇOK karışık ve kısa sürede anlatması mümkün olmayan bir ilişkiler ağının söz konusu olduğunu belirterek söze başlayan, devremülk yöneticilerinden Serap Baypınar, “Sitemiz 4 parsel üzerine kurulu. Bu parsellerden bir tanesine 2015 sonu, 2016 başında –o zamanki yöneticiliği de yapan– Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri (Çimse-İş) Sendikası tarafından bir otel yapılmak istendi. Bu bölgedeki kat nizamı, kottan 3, üstüne 5 olmak üzere 8 kat iken şu anda 11 katlı bir otel yapılıyor. Fakat 11 katlı bir yerin yapılmasına izin verilirken 2 katlı binaların risk altında olduğu iddia ediliyor.” dedi. 

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK
Usulsüzlüklerin bununla bitmediğini belirten Baypınar, resmi evrakta yapılan sahteciliğe de değindi. Geçit Proje Mimarlık adlı firma tarafından yapılan denetim sonucunda yazılan ve 5 Aralık 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na rapor edilen beton test çekici sonuçlarında bariz oynamalar yapıldığını söyleyen, analiz için alınan karotların alınma ve nakil şeklinin de mevzuata tamamen aykırı olduğunu anlatan Baypınar, “Nasıl ki kırılabilen bir eşyayı muhafaza etmek için özel kutusu varsa, ölçümü yapılacak karotun da kanunda belirtilen yerden ve taşıyıcı kolonlara zarar vermeden alınıp sarsılmaya bile mahal vermeyecek bir şekilde laboratuvara taşınması gerekir. Fakat görgü tanıklarıyla sabit ki uygun olmayan yerlerden alınan karotlar ‘balkondan aşağı atılarak’ ve ‘çuvallara doldurularak’ laboratuvarlara götürüldü! O nedenle test sonuçları bu kadar düşük çıktı. Lisanslı firma da bu değerleri yazdığında, yaptığı usulsüzlük net bir şekilde ortaya çıkacağı için rakamları, yıkılma seviyesinin en altına gelecek şekilde değiştiriyor. Çünkü laboratuvar sonuçlarında çıkan rakamlar, bakanlığa o haliyle sunulmuş olsaydı, bu dosyanın hemen iptal edilmesi gerekirdi. Üzerinde yıllardır oturulması bir yana, bir canlının ayak basabildiği yerde o kadar düşük değerli bir betonun olması söz konusu değildir.” diye konuştu. Söz gelimi, orijinal raporda “A5-3” isimli yapı elemanının ortalama değeri 9,32 olarak görünürken, Geçit Proje tarafından değiştirildiği iddia edilen raporda bu değer 20, yani iki katından daha fazla olarak yazılmış.

‘RİSKİ KENDİLERİ YARATIYOR’
Lisanslı firmanın her analizden sonra, analiz için yıktığı yeri daha dayanaklı bir betonla yenilemesi gerektiğini söyleyen Baypınar, “Binalarımızın yıkılan yerleri olduğu gibi bırakılıyor ve böylece, sağlam olan yapılarımız riskli duruma düşürülüyor.” diyerek, risk analizi yapan firmanın bizzat kendisinin, Çimtur Sitesi’ndeki binaları riski hale soktuğunu belirtti.

‘İTİRAZ HAKKI TANIMADILAR’
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü’nün, üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Baypınar, “Ne yazık ki bizimle konuşurken haklı olduğumuzu söyleyip iş resmiyete düşünce bizden yana bir tavır sergilemediler. Tapu Dairesi ile mahalli belediyeye aynı anda yazı gönderilerek, itiraz hakkı tanınmadan tahliyemiz istendi. Yine de itirazımızı yaptık. Konya İli Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyeti tarafından denetlenen tespit, gerçekçi bulunmadı ve testlerin tekrarlanması istendi.” ifadelerini kullandı.

NEDEN 123/1 PARSELİ?
Diğer parsellere 1988 yılında oturma izni verilirken, en son yapılan 123/1 parseline bu iznin 1992’de verildiğini belirten Baypınar, “123/1 parseli 2 katlı binalardan oluşurken diğerleri 3 veya daha fazla kattan oluşuyor. 6306 sayılı yasa mademki kentsel dönüşüm ile insanların can güvenliğini korumak için çıkarıldı ve 2 katlı binalarda yıkım gerektirecek kadar risk tespit edildi, o halde aynı müteahhit tarafından aynı malzemeyle ve daha önce yapılan diğer yerler nasıl riskli olmuyor? Bunu yapmalarının nedeni, bu bölgedeki devremülk sayısının mülk sayısından fazla olması. Risk analizini isteyen firma Özkutlu İnşaat Emlak Sanayi Tic. Ltd. Şti. ve bu firmanın diğer parsellerin birinde 35, diğerinde 9 hissesi varken burada 81 hissesi var. Oradaki hisse sayısı daha az olduğu ve daha fazla mülk sahibiyle uğraşmak zorunda kalacakları için burayı kolay lokma olarak görüp böyle bir işe giriştiler. Bu kentsel değil, rantsal dönüşümdür.” diyerek, yaşanan süreçteki çarpıcı çelişkilerden birini vurguladı.

KİLİT İSİM BELEDİYE MECLİSİ’NDE’
Baypınar, raporlarla ve diğer kanıtlarla haklı olduklarının sabit olmasına karşın bu mücadeleyi vermek zorunda kaldıklarını söyleyip bunun sebebini şöyle açıkladı: “Bu işin kilit noktasında Geçit Proje var. Çünkü onun sahibi, aynı zamanda Çimse-İş Sendikası’nın otelinin mimari projesini yapan kişi, şu an Alanya Belediye Meclisi’nin bir üyesi ve onun İmar Komisyonu’nun başkanlığını yapıyor. Ayın 13’ünde malik müracaatını alıp ayın 5’inde bakanlığa rapor edebilecek kadar öncesinden dosya hazırlamaya, sanırım ancak arkası çok desteklenen bir firmanın gücü yeter.”

Çimse-İş Sendikası’nın oteli

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Son Güncelleme: 15.03.2018 20:17
Anahtar Kelimeler:
Alanya HaberÇimturAlanya Belediye Meclisi’Kentsel DönüşümOkurcalarAlanya
Yorumlar
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Tamer KUTKu 2018-03-15 17:06:18

Yaklaşık 22 yıldır ÇİMTUR da sahibi olduğum devre mülklerimiz şu anda çeşitli sudan bahaneler ile elimizden alınmak isteniyor ! Bizleri yutulacak lokma olarak görenlere,
Yönetimimiz ve Devre Sahibi arkadaşlarımız sayesinde gerekli cevabı hukuk çerçevesinde inşAllah vereceğiz.

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Mahir Yılmaz 2018-03-15 17:14:49

Rant için sıra buradami?? ÇİMTUR da Kentsel Dönüşüm olmaması gerekir...

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Kudret Kızıl 2018-03-15 17:23:49

Maalesef Alanya'nın kaderi bu.Rant rant rant

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Murat Köknar 2018-03-15 17:29:56

Haksızlığa karşı verilen mücadeleye duyarsız kalmayışınız tum övgülere deger

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Nurten Vidinlioğlu 2018-03-15 17:34:53

Ssesimizi duyurdugunuz icin cok teşekkür ederim...

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H.Emel 2018-03-15 18:23:38

Emeginizle alin terinizle bir devremulk almişsiniz. Mutevazi mutlu tatillerinizin omur boyu her yaz 2 hafta sürecegini planlamanin huzuru varken içinizde ansızin birileri site yönetimine sızıyor. Bir kac yil hizmette sorunlar yaşaniyor. Sonra 2016 yazinda tatile gidenler hayretler içinde. Hiç bir hizmet verilmiyor. Klimalar bozuk. Buz dolaplari kir pas tutmuşvs vs. Yonetime verilen aidat yetmemis vs masallari. Ayni yil icinde ik8nci bir aidat isteginde bulunuyorlar. Ögreniyoruz ki amaç sirtina 3 -4 bin lira borç bindirilen mütevazi kendi yaginda kavrulan emekliyi pes ettirip devremulkleri sudan ucuza borç karsiligi satin almak. Herşeyin bir dayanma noktasi var. Bu sahil sitesinde çocukluklarini yaşayan burada ilk gençlikleri geçen bir grup genç insan duygusal nedenlerle bağli olduklari bu yerden bir parya gibi kapi dışari edilmenin haksizligina karşi geliyorlar ve mücadele ile yönetimi aliyorlar. Iste ondan sonra öğreniyoruz ki site elim8zden alinmasi için 2 katli binalara yikim karari cikartilmiş. Bu yspilan hukuksuzluğu gidermek için yanimizda olan haklinin mağdurun yaninda olan herkese ve gazetenize çok tesekkur ediyoruz. Emel Dinseven.

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Gönül Çağdaş 2018-03-15 18:38:57

Mücadelemizin arkasında sonuna kadar duracağız.Ranta mafya ya geçit vermeyeceğiz.Kimse kanun ve adeletten daha büyük olamaz.Biz Çimtur'lular başta kendi örgütlü sağlam ve dimdik duran yapımıza sonra da yüce adalete güveniyoruz.Çimtur bizimdir biz de kalacak en son söz yine bizden çıkacak.

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Melahat Demir. 2018-03-15 19:05:15

"YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNER" RANT HESAPLARI SURATLARINA PATLAYACAKTIR! ÇİM-TUR BİZLERİNDİR. SONUNA KADAR DAVAMIZIN ARKASINDA DURACAĞIZ.

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