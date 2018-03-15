Alanya Çimtur Sitesi'nde kentsel dönüşüm komplosu

ÇOK karışık ve kısa sürede anlatması mümkün olmayan bir ilişkiler ağının söz konusu olduğunu belirterek söze başlayan, devremülk yöneticilerinden Serap Baypınar, “Sitemiz 4 parsel üzerine kurulu. Bu parsellerden bir tanesine 2015 sonu, 2016 başında –o zamanki yöneticiliği de yapan– Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri (Çimse-İş) Sendikası tarafından bir otel yapılmak istendi. Bu bölgedeki kat nizamı, kottan 3, üstüne 5 olmak üzere 8 kat iken şu anda 11 katlı bir otel yapılıyor. Fakat 11 katlı bir yerin yapılmasına izin verilirken 2 katlı binaların risk altında olduğu iddia ediliyor.” dedi.

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

Usulsüzlüklerin bununla bitmediğini belirten Baypınar, resmi evrakta yapılan sahteciliğe de değindi. Geçit Proje Mimarlık adlı firma tarafından yapılan denetim sonucunda yazılan ve 5 Aralık 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na rapor edilen beton test çekici sonuçlarında bariz oynamalar yapıldığını söyleyen, analiz için alınan karotların alınma ve nakil şeklinin de mevzuata tamamen aykırı olduğunu anlatan Baypınar, “Nasıl ki kırılabilen bir eşyayı muhafaza etmek için özel kutusu varsa, ölçümü yapılacak karotun da kanunda belirtilen yerden ve taşıyıcı kolonlara zarar vermeden alınıp sarsılmaya bile mahal vermeyecek bir şekilde laboratuvara taşınması gerekir. Fakat görgü tanıklarıyla sabit ki uygun olmayan yerlerden alınan karotlar ‘balkondan aşağı atılarak’ ve ‘çuvallara doldurularak’ laboratuvarlara götürüldü! O nedenle test sonuçları bu kadar düşük çıktı. Lisanslı firma da bu değerleri yazdığında, yaptığı usulsüzlük net bir şekilde ortaya çıkacağı için rakamları, yıkılma seviyesinin en altına gelecek şekilde değiştiriyor. Çünkü laboratuvar sonuçlarında çıkan rakamlar, bakanlığa o haliyle sunulmuş olsaydı, bu dosyanın hemen iptal edilmesi gerekirdi. Üzerinde yıllardır oturulması bir yana, bir canlının ayak basabildiği yerde o kadar düşük değerli bir betonun olması söz konusu değildir.” diye konuştu. Söz gelimi, orijinal raporda “A5-3” isimli yapı elemanının ortalama değeri 9,32 olarak görünürken, Geçit Proje tarafından değiştirildiği iddia edilen raporda bu değer 20, yani iki katından daha fazla olarak yazılmış.

‘RİSKİ KENDİLERİ YARATIYOR’

Lisanslı firmanın her analizden sonra, analiz için yıktığı yeri daha dayanaklı bir betonla yenilemesi gerektiğini söyleyen Baypınar, “Binalarımızın yıkılan yerleri olduğu gibi bırakılıyor ve böylece, sağlam olan yapılarımız riskli duruma düşürülüyor.” diyerek, risk analizi yapan firmanın bizzat kendisinin, Çimtur Sitesi’ndeki binaları riski hale soktuğunu belirtti.

‘İTİRAZ HAKKI TANIMADILAR’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü’nün, üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Baypınar, “Ne yazık ki bizimle konuşurken haklı olduğumuzu söyleyip iş resmiyete düşünce bizden yana bir tavır sergilemediler. Tapu Dairesi ile mahalli belediyeye aynı anda yazı gönderilerek, itiraz hakkı tanınmadan tahliyemiz istendi. Yine de itirazımızı yaptık. Konya İli Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Teknik Heyeti tarafından denetlenen tespit, gerçekçi bulunmadı ve testlerin tekrarlanması istendi.” ifadelerini kullandı.

NEDEN 123/1 PARSELİ?

Diğer parsellere 1988 yılında oturma izni verilirken, en son yapılan 123/1 parseline bu iznin 1992’de verildiğini belirten Baypınar, “123/1 parseli 2 katlı binalardan oluşurken diğerleri 3 veya daha fazla kattan oluşuyor. 6306 sayılı yasa mademki kentsel dönüşüm ile insanların can güvenliğini korumak için çıkarıldı ve 2 katlı binalarda yıkım gerektirecek kadar risk tespit edildi, o halde aynı müteahhit tarafından aynı malzemeyle ve daha önce yapılan diğer yerler nasıl riskli olmuyor? Bunu yapmalarının nedeni, bu bölgedeki devremülk sayısının mülk sayısından fazla olması. Risk analizini isteyen firma Özkutlu İnşaat Emlak Sanayi Tic. Ltd. Şti. ve bu firmanın diğer parsellerin birinde 35, diğerinde 9 hissesi varken burada 81 hissesi var. Oradaki hisse sayısı daha az olduğu ve daha fazla mülk sahibiyle uğraşmak zorunda kalacakları için burayı kolay lokma olarak görüp böyle bir işe giriştiler. Bu kentsel değil, rantsal dönüşümdür.” diyerek, yaşanan süreçteki çarpıcı çelişkilerden birini vurguladı.

‘KİLİT İSİM BELEDİYE MECLİSİ’NDE’

Baypınar, raporlarla ve diğer kanıtlarla haklı olduklarının sabit olmasına karşın bu mücadeleyi vermek zorunda kaldıklarını söyleyip bunun sebebini şöyle açıkladı: “Bu işin kilit noktasında Geçit Proje var. Çünkü onun sahibi, aynı zamanda Çimse-İş Sendikası’nın otelinin mimari projesini yapan kişi, şu an Alanya Belediye Meclisi’nin bir üyesi ve onun İmar Komisyonu’nun başkanlığını yapıyor. Ayın 13’ünde malik müracaatını alıp ayın 5’inde bakanlığa rapor edebilecek kadar öncesinden dosya hazırlamaya, sanırım ancak arkası çok desteklenen bir firmanın gücü yeter.”

Çimse-İş Sendikası’nın oteli