Alanya CHP'de şok! Takavut istifa ediyor

9 ARALIK 2017 tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan ilçe kongresinde CHP İlçe Başkanı seçilen Ali Takavut, seçimlerin 2019 Kasım ayında 2018'in 24 Haziran'da alınmasının ardından aday adaylığı için düğmeye bastı. Yönetim kurulu üyeleri ile istişaresini yapan ve onay alan Takavüt'ün partililerle vedalaşmaya başlayıp helallik istediği, yönetim kurulu üyelerinin de desteğiyle görevinden yarın itibariyle istifa edeceği öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu kararına göre aday adaylıkları için halen görevde bulunan kamu görevlileri ve siyasi parti yöneticileri için 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00 son tarih. Bu arada MHP'den eski Antalya İl Başkan Yardımcısı ve Büyük Kurultay Delegesi Ömer Özbek'in yanı sıra Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu'nun da aday adayı olmak için parti tabanında nabız yokladıkları gelen haberler arasında.