Alanya CHP'den 'Tur' tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'li Üyesi Erkan Demirci'nin Büyükşehir Belediyesi'ne sunduğu önergeye gelen cevaplara tepki gösteri. Çorbacı, "Büyükşehir Belediyesi’nden gelen cevapta kaldırım işgalinde kimseye izin verilmediği işgalde bulunan bin 251 araç sahibi uyarılmış 91'ine cezai işlem yapılmış, 345 motosiklet sürücüsü uyarılmış 11'ine işlem yapılmış, ayrıca 88 iş yerine cezai işlem uygulandığı belirtilmiştir" dedi.

'AMAÇ SADECE MUHALİF OLMAK DEĞİL'

Kale market ve Çimen otel arasında parkomatların kaldırılması önerisine ise tam anlamıyla cevap verilmediğini belirten Çorbacı, "Bu sorularda amaç sadece muhalefet etmek değil, birilerinin bu sorunlara kafa yormasını sağlamaktır. Verilen yanıtta ise hiçbir sorunun cevabı verilmemiş, sadece 2015 yılından beri bu parkomat sisteminin devam ettiği söylenerek konu kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

'YENİ YOL NEDEN KAPANDI?

Alanya'da geçtiğimiz aylarda açılan yeni çevreyolunun tekrar kapanmasına dikkat çeken Çorbacı, "Yeni bir yol yapılmıştı ancak tekrar kapatılıyor. Bu yol neden kapanıyor? Sürücüler tekrar mağduriyet yaşıyor. Buna da bir açıklık getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÇAVUŞOĞLU'NA 'TUR' ÇAĞRISI

Yeni seçilen kabinede Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na Alanya'nın dahil edilmemesi konusunda müdahale edilmesini beklediklerini söyleyen Çorbacı, "Bisiklet turunda Alanyamızın olmadığı açıklandı. Alanya etaplarda bile yok. Antalya bölgesinde ise canlı yayın olmayacak. İki bakanımıza burdan sesleniyorum bu konuya derhal müdahale edilsin. Alanya Tur'da es geçilemez. Zaten 3-4 yıldır turizm sezonları kötü geçiyor. Bu duruma acilen çözüm bulunması gerekiyor" dedi.