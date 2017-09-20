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Alanya cezaevinde intihar eden katil Yamuç'a otopsi yapılacak

Antalya'nın Finike İlçesi'nde geçtiğimiz mayıs ayında evlerinde öldürülen çevreci Büyüknohutçu çiftinin tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nde intihar eden cinayet zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç’un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı

Alanya cezaevinde intihar eden katil Yamuç'a otopsi yapılacak

Antalya'nın Finike İlçesi'nde geçtiğimiz mayıs ayında evlerinde öldürülen çevreci Büyüknohutçu çiftinin tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nde intihar eden cinayet zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç’un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:19
Alanya cezaevinde intihar eden katil Yamuç'a otopsi yapılacak
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Haber: Mehmet AL
ANTALYA'DA taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan çevreci Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs'ta Finike İlçesi Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü. Olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki Ali Yamuç, Jandarma tarafından yakalanarak, sorgusunda suçunu itiraf etmişti. Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı cezaevi'ne gönderilmiş daha sonra ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi F-10 koğuşunda intihar ettiği sabah saat 06.35 sıralarında ekmek dağıtımı sırasında fark edildi. Bunu üzerine Alanya Cumuhriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazesi  Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlık Müdürlüğü’ne getirildi. Buradan da kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na götürülmek üzere yol çıktı.

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Son dakika: Alanya Cezaevi'nde şok intihar!
Son dakika: Alanya Cezaevi'nde şok intihar!
Son Güncelleme: 20.09.2017 16:30
Anahtar Kelimeler:
İntiharLi Yamuç’Aysin BüyüknohutçuAli Ulvi Büyüknohutçu
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