Alanya cezaevinde intihar eden katil Yamuç'a otopsi yapılacak

Haber: Mehmet AL

ANTALYA'DA taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan çevreci Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs'ta Finike İlçesi Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü. Olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki Ali Yamuç, Jandarma tarafından yakalanarak, sorgusunda suçunu itiraf etmişti. Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı cezaevi'ne gönderilmiş daha sonra ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi F-10 koğuşunda intihar ettiği sabah saat 06.35 sıralarında ekmek dağıtımı sırasında fark edildi. Bunu üzerine Alanya Cumuhriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlık Müdürlüğü’ne getirildi. Buradan da kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na götürülmek üzere yol çıktı.