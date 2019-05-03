Alanya çevre festivali etkinliklerle kutlandı

ATATÜRK Anıtı önünde düzenlenen festival korteji ile start alan Çevre Festivali, İskele Şelale Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti. Korteje, protokol, STK temsilcileri ve okullar katıldı. Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel, çevrenin korunması ve konu ile ilgili duyarlılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların sadece “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nde değil, her zaman devamlılığının sağlanması gerektiğini vurguladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinlikler kapsamında 2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim yılında çevre konulu şiir ve kompozisyon yarışmaları, geri dönüşüm konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Alanya Belediye Başkanı Âdem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, Alanya Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Erdoğan, ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri Emine Çalış ve Mustafa Sünbül tarafından verildi. Çevre ve geri dönüşüm konulu resim yarışması birincisi Konaklı Menderes İlkokulundan Hasine Esma Güneş olurken ikinci Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulundan Ülkü Nisa Ergün ve üçüncü ise yine Konaklı Menderes İlkokulundan Abdullah Ebrar Güneş oldu. Çevre ve geri dönüşüm konulu kompozisyon yarışmasının birincisi Alanya Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesinden Deniz Burak Altun olurken ikinci Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ceylan İzci ve üçüncü de Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Naciye Biber oldu. Çevre ve geri dönüşüm konulu şiir yarışmasının birincisi Abdurrahman Alaettinoğlu Ortaokulundan Fatma Zülal Ünal olurken ikinci Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulundan Sude Ateş ve Üçüncü ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Gülbeyaz Tayfur oldu.

ALANYA BELEDİYESİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

Festival alanında Alanya Belediyesi’ne ait bölümde belediye tarafından tamamlanan ve halen yürütülmekte olan çevre çalışmaları hakkında hazırlanan eğitim dokümanları halka sunuldu. Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Eko okullar işbirliği ile hazırlanan su kabağı çalışmaları ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan tasarımlar da Alanya Belediyesi standında yerini buldu. Festival boyunca vatandaşların yürütülen çevre çalışmaları hakkında bilgi almaları, görüş ve önerilerini iletebilmeleri sağlandı. Ayrıca etkinlik alanında su kabağı fidesi dağıtımı da yapılarak, yerel kültürümüzün bir parçası olan su kabakçılığının da halkımız nezdinde yerini bulması sağlandı.

STANDLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Festival kapsamında okullar tarafından şelale önünde oluşturulan standlarda okulların çevre konulu resim, fotoğraf, vb. çalışmaları, geri kazanım faaliyetleri kapsamında atık malzemeden yaptıkları yeni ürünler ve okullarında yapmış oldukları çeşitli faaliyetler sergilendi. Tüm yıl öğrenciler tarafından hazırlanan çevresel faaliyetler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Festival, okulların hazırladığı çeşitli etkinlik, dans gösterileri ve müzik gruplarının dinletisiyle sona erdi.