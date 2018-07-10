‘Alanya bir kez daha gurur duydu’

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Yeni Türkiye’nin ilk Bakanlar Kurulu’nu değerlendirdi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeni Kabine’de yer almasından ötürü hem Ak Parti İlçe Teşkilatı hem Alanyalılar olarak bir kez daha gururlandıklarını söyleyen Toklu, “Ülkenin en önemli ve kritik süreçlerinde karar mekanizmasının içerisinde olan ve tarihi kararlara imza atan Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu yeni Kabine’de yer aldı. Bu durum Alanya ve Antalya için gurur verici. Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002’den beri Alanya pek çok hizmet aldı. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer bölge milletvekillerimizin de desteğiyle yatırımlar artarak devam edecektir. Bundan sonra Alanya adına bir şahlanma süreci başlayacaktır” dedi.

BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

2019’un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Ak Parti’den Alanya Belediye Başkan Adayı olup olmayacağı da sorulan Toklu, “Bu elbette Ak Parti Genel Merkezi’nin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve parti büyüklerinin tasarrufundadır. Şimdiden kesin bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Biz her zaman sahadayız. Partimizin belirleyeceği kriterlerle belirlenecek bir adayla sahaya ineceğiz” yanıtı verdi.

‘YENİ BAKAN UMUT VERDİ’

Yeni Kabine’deki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un turizmin içinden gelen bir isim olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Toklu, “Birçok turizmciden tebrik telefonu aldık. Otelciler sektöre umutla bakıyor. Çünkü Sayın Ersoy hem sektörün içinden gelen biri, hem sektörün farklı kategorilerinde faaliyet gösteren biri. İnşallah turizm sektörü de yeni kabine ile şahlanacaktır” diye konuştu.