Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi'ne ait 21 işyeri ihaleye çıkıyor. 26 Ekim Perşembe günü yapılacak encümen toplantısında, Çıplaklı Düğün Salonu altındaki dükkanlar başta olmak üzere çeşitli mahallelerdeki toplam 21 dükkan ihaleye çıkacak. Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede dükkanların muhammen bedelleri 2 bin TL'den başlayıp 90 bin TL'ye kadar yükseliyor. İhale şartnameleri ve detaylı bilgilerin Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü İbrahim Koçak'tan veya Yazı İşleri Müdürü Hasan Erdoğan'dan alınabileceği bildirildi.