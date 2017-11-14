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Alanya Belediyesi YAPEX’te

Antalya Expo Center’de gerçekleştirilecek YAPEX Restorasyon Fuarı bugün başlıyor

Alanya Belediyesi YAPEX’te

Antalya Expo Center’de gerçekleştirilecek YAPEX Restorasyon Fuarı bugün başlıyor

14 Kasım 2017 Salı 23:40
Alanya Belediyesi YAPEX’te
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ÇEVRE ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği desteği ile düzenlenen ve Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin (Heritage Europe) de destek verdiği fuara, kültürel mirasa sahip çıkan projeleriyle belediyeler de katılıyor.
Fuara, Alanya Belediyesi de her yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlan kültürel ve tanıtım stantlarıyla düzenli olarak katılıyor. Farklı bir sunumla tasarlanan ve yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Alanya Belediyesi stantlarında, gerek panolarla gerekse konuya uygun objelerle kültürel miras çalışmaları ve Alanya’nın geleneksel mimari detaylarıyla anlatıyor.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI ANLATILACAK
Alanya Belediyesi’nin bu yılki standında Alanya’ya ait siyah beyaz resimler, Alanya Belediyesi’nin yaptığı ve devam etmekte olan Bedesten, Oba Medresesi, Sedre Av Köşkü ile Alanya Kalesi’nde bulunan iki geleneksel evin restorasyon çalışmaları panolarla ve 5 metre uzunluğundaki bir Alanya Kalesi görseli üzerinde üç boyutlu olarak anlatılacak. 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma teması ile düzenlenecek olan YAPEX Restorasyon, bu alanda Türkiye'de düzenlenen tek fuar olup, kentsel koruma ve restorasyon projelerini, restorasyon uygulamaları için doğru malzemeler ve teknikler ile buluşturmayı hedefliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Expo CenterYAPEX Restorasyon Fuarı
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