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Alanya Belediyesi'ne ait 21 işyeri ihaleye çıkıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mülkü kamuya ait 21 dükkanı haftaya ihaleyle kiraya verecek

Alanya Belediyesi'ne ait 21 işyeri ihaleye çıkıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mülkü kamuya ait 21 dükkanı haftaya ihaleyle kiraya verecek

18 Ekim 2017 Çarşamba 14:05
Alanya Belediyesi'ne ait 21 işyeri ihaleye çıkıyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi'ne ait 21 işyeri ihaleye çıkıyor. 26 Ekim Perşembe günü yapılacak encümen toplantısında, Çıplaklı Düğün Salonu altındaki dükkanlar başta olmak üzere çeşitli mahallelerdeki toplam 21 dükkan ihaleye çıkacak. Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede dükkanların muhammen bedelleri 2 bin TL'den başlayıp 90 bin TL'ye kadar yükseliyor. İhale şartnameleri ve detaylı bilgilerin Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü İbrahim Koçak'tan veya Yazı İşleri Müdürü Hasan Erdoğan'dan alınabileceği bildirildi.

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