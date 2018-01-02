Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ananas yiyenler yaşadı! Faydaları bitmiyor...
Ananas yiyenler yaşadı!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi

Alanya Belediyesi'nde 2018’in ilk meclisi gerçekleşti

Alanya Belediyesi’nin aylık olağan meclis toplantılarının 2018 yılının ilk oturumu gerçekleşti

Alanya Belediyesi'nde 2018’in ilk meclisi gerçekleşti

Alanya Belediyesi’nin aylık olağan meclis toplantılarının 2018 yılının ilk oturumu gerçekleşti

02 Ocak 2018 Salı 15:40
Alanya Belediyesi'nde 2018’in ilk meclisi gerçekleşti
banner404

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında başlayan yılın ilk belediye meclisine Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Yusuf Hastürk ve Mustafa Keşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Fahri Baysal ve Ali Uğur katılmazken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eksiksiz katıldı. Meclis’in açılışında konuşan Başkan Yücel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in annesi ile ilgili taziyelerini iletti. Yeni yıl dileklerini de paylaşan Yücel, 2018’in tüm dünyaya ve islam alemine barış ve huzur getirmesini diledi. Yücel'in ardından konuşan siyasi parti temsilcileri de Güney’e başsağlığı dileklerini ileterek 2018 temennilerini aktardılar.
TAŞERONLAR KADROLAŞACAK
Konuşmaların ardından Meclis gündemlerine geçildi. Gündemin ilk maddesi ise hükümet tarafından açıklanan taşeron işçilerin kadroya alınması kararı sonrası Alanya Belediyesi bünyesinde çalışan bin 850 taşeron işçi için Belediye bünyesinde firma kurulması yönünde Başkan Yücel’e yetki verilmesi konusu konuşulup oylandı. Karar, oy birliği ile kabul edildi. 
BELEDİYEDEN AGC’YE RET
Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Üyesi basın mensuplarının ev sahibi yapılabilmesi adına belirlenen bölgede konut yapımı konusunun Belediye Meclis gündemine alınıp alınmamasının oylandığı madde, oy çoğunluğu ile reddedildi. Gelişme üzerine söz alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, “Biz bu konuyu Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) gitmeden halletmek istiyoruz. Aksi takdirde TOKİ bu yapıyı kar mantığı ile yapacak. 13 dönüm araziye alabildiğince bina dikecek ve herkese açık bir şekilde satacak. Bu da Alanya manzarasına zarar verir. Bu yüzden bunu Alanya Belediyesi ile çözmek istiyoruz” dedi. Dim’in konuşması üzerine ise Yücel, “Buradaki herkes basın mensuplarının destekçisi ancak konu Alanya Belediyesi’nin elinde değil” dedi.
‘ÇAVUŞOĞLU GURURUMUZ OLDU’
Meclis maddelerinin oylanmasının ardından dilek temennilerde konuşan MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin, “Alanya’nın gurur kaynağı olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesine karşı yaptığı sert ve ciddi konuşma ile önüne geçti. Dünyanın bu katliama dur demesinin önünü açtı. Bu anlamda bizler de tepki verebilmek adına Kudüs isminin Alanya’da cadde veya sokağa verilmesini istiyorum” dedi. Yücel de konunun kendileri için önemli olduğunu belirterek ilgileneceklerini söyledi. Konuşmaların ardından Meclis sona erdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.01.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
Kadrolu IşçiTaşeronlarAGCMehmet Ali DimAdem Murat Yüccel2018’in Ilk MeclisiAlaya Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O felsefe öğretmenini destekleyen öğretmenle ilgili flaş gelişme!
O felsefe öğretmenini destekleyen öğretmenle ilgili flaş gelişme!
Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!
Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!
CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı
CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim