Alanya Belediyesi'nde 2018’in ilk meclisi gerçekleşti

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında başlayan yılın ilk belediye meclisine Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Yusuf Hastürk ve Mustafa Keşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Fahri Baysal ve Ali Uğur katılmazken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eksiksiz katıldı. Meclis’in açılışında konuşan Başkan Yücel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in annesi ile ilgili taziyelerini iletti. Yeni yıl dileklerini de paylaşan Yücel, 2018’in tüm dünyaya ve islam alemine barış ve huzur getirmesini diledi. Yücel'in ardından konuşan siyasi parti temsilcileri de Güney’e başsağlığı dileklerini ileterek 2018 temennilerini aktardılar.

TAŞERONLAR KADROLAŞACAK

Konuşmaların ardından Meclis gündemlerine geçildi. Gündemin ilk maddesi ise hükümet tarafından açıklanan taşeron işçilerin kadroya alınması kararı sonrası Alanya Belediyesi bünyesinde çalışan bin 850 taşeron işçi için Belediye bünyesinde firma kurulması yönünde Başkan Yücel’e yetki verilmesi konusu konuşulup oylandı. Karar, oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYEDEN AGC’YE RET

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Üyesi basın mensuplarının ev sahibi yapılabilmesi adına belirlenen bölgede konut yapımı konusunun Belediye Meclis gündemine alınıp alınmamasının oylandığı madde, oy çoğunluğu ile reddedildi. Gelişme üzerine söz alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, “Biz bu konuyu Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) gitmeden halletmek istiyoruz. Aksi takdirde TOKİ bu yapıyı kar mantığı ile yapacak. 13 dönüm araziye alabildiğince bina dikecek ve herkese açık bir şekilde satacak. Bu da Alanya manzarasına zarar verir. Bu yüzden bunu Alanya Belediyesi ile çözmek istiyoruz” dedi. Dim’in konuşması üzerine ise Yücel, “Buradaki herkes basın mensuplarının destekçisi ancak konu Alanya Belediyesi’nin elinde değil” dedi.

‘ÇAVUŞOĞLU GURURUMUZ OLDU’

Meclis maddelerinin oylanmasının ardından dilek temennilerde konuşan MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin, “Alanya’nın gurur kaynağı olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesine karşı yaptığı sert ve ciddi konuşma ile önüne geçti. Dünyanın bu katliama dur demesinin önünü açtı. Bu anlamda bizler de tepki verebilmek adına Kudüs isminin Alanya’da cadde veya sokağa verilmesini istiyorum” dedi. Yücel de konunun kendileri için önemli olduğunu belirterek ilgileneceklerini söyledi. Konuşmaların ardından Meclis sona erdi.