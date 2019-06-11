Alanya Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

ALANYA Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Meclis toplantısında MHP’li Meclis Üyesi Kerim Aydoğan hariç bütün meclis üyeleri hazır bulundular. Toplantının gündem maddelerine geçilmeden evvel partilerin grup sözcüleri söz alarak değerlendirme konuşmalarını sundular. CHP’li Erkan Demirci çevre haftası münasebetiyle belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi gereken çalışmalara dikkat çekerken, İyi Parti’li Hacı Mevlüt Zavlak da bayram tatili boyunca turist akınına uğrayan Alanya’da, artan nüfusla birlikte yaşanan sorunlara değindi.

CHP’NİN SURİYELİ KARARINA TEPKİ

Ak Parti’li Mehmet Ali Kiriş ise Gazipaşa’da CHP ve İyi Parti’li meclis üyelerinin, CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın çekimser kalmasına rağmen kabul oyu kullanarak aldırdıkları Suriyelilere ilişkin kararı değerlendirdi ve “İnsan haklarına aykırıdır” dedi.

CHP GRUBUNDA NELER OLUYOR?

Yapılan konuşmaların ardından toplantının gündem maddelerine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu gündem maddelerinin değerlendirmesinde CHP’li Yılmaz Bağışlar ile diğer meclis üyeleri arasındaki ayrılık dikkat çekti. CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci komisyonun CHP’li üyesi Yılmaz Bağışlar’ın İyi Parti’li komisyon üyesi Fikret Arık’a rağmen kullandığı kabul oylarına karşılık söz alarak, CHP grubu olarak ret oyu kullanacaklarını söyledi. Yapılan konuşmalar CHP’de şirketleşme süreciyle başlayan deprem etkisini de gözler önüne serdi.

‘CK VATANDAŞIN KANINI EMİYOR’

AKEDAŞ Tesisler Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği’nin, Okurcalar Mahallesi’nde bulunan trafo alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis yapılmasına ilişkin karara CHP ve İyi Partili Meclis Üyeleri ret oyu kullandı. Ret oyuna gerekçe olarak da, mevzubahis alanın her ne kadar devlete tahsis ediliyor gibi görünse de, sürecin sonunda vatandaşın CK ile yani özel bir firmayla muhattap olduğu, mağduriyet yaşadığı gösterildi. Konuya ilişkin söz alan Demirci “CK elektrik vatandaşımızın kanını emer gibi bir hizmet anlayışı içerisindedir. CK’ya bedelsiz verilmesine karşıyız” dedi.

STRATEJİMİZ EYLÜL’E KADAR HAZIR

Alanya Belediyesi’nin 2020-2024 yılları arasında belirleyeceği stratejik yol haritasının da konu edinildiği toplantıda geçmiş dönemde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı da masaya yatırıldı. Yanı sıra Eylül ayına dek strateji planının bitirilerek ilgili makamlara sunulacağı açıklandı.