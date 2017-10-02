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Alanya Belediye Meclisi'nde Ekim gündemi görüşülecek

Başkan Yücel ve meclis üyeleri, 2017 Ekim ayı ile 2018 Ekim ayı arasındaki fiyat tarifelerini yarın görüşecek

Alanya Belediye Meclisi'nde Ekim gündemi görüşülecek

Başkan Yücel ve meclis üyeleri, 2017 Ekim ayı ile 2018 Ekim ayı arasındaki fiyat tarifelerini yarın görüşecek

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:18
Alanya Belediye Meclisi'nde Ekim gündemi görüşülecek
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi, 5 bin 393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında 3 Ekim Salı günü (yarın) saat 14.00'de toplanıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında yapılacak toplantıda sırasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararları görüşülecek. Ardından imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen talepler müzakere edilecek. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28 Eylül 2017 tarihli yazısının müzakeresinin ardından meclis dilek ve temenniler ile sona erecek. Öte yandan her yıl Ekim ayında görüşülen Alanya Belediyesi hizmetlerinin fiyat tarifesi de yarınki mecliste masaya yatırılacak. Belediyenin vatandaşa ve kurumlara verdiği hizmetlere zam yapılıp yapılmayacağı konusunda üyelerin oyu ve görüşleri alınacak. Başkan Yücel geçtiğimiz yılın Ekim ayında fiyat tarifeleri konusunda yaptığı açıklamada, "Ekonomik olarak yorulduk. Tahsilatta yüzde 20-30 düşüş var. Çünkü kimse yatırım yapmıyor, herkes beklemede. Ama buna rağmen işçiye memura 1 kuruş borcumuz yok" demişti.

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