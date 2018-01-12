Alanya Bakkalar Odası'nda 3. Yenialp dönemi

ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası 7 Olağan Genel Kurulu, 8 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. İki dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Velittin Yenialp, kongreye tek aday olarak girdi. 145 üyenin oyunu alan Yenialp böylece üçüncü kez Alanya Bakkallar Odası Başkanlığı'na seçildi. Kongrenin ardından Yenialp bugün mazbatasını aldı. Alanya İlçe Seçim Kurulu'na giden Yenialp'in başkan olduğu onaylandı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cemal Yüzer, Yenialp'e mazbatasını teslim etti. Yenialp, kongre sürecinde emeği geçen ilçe Seçim Kurulu Başkanı Yüzer ve personeline teşekkür etti.