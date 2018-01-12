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Alanya Bakkalar Odası'nda 3. Yenialp dönemi

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Veliddin Yenialp, bugün resmen üçüncü dönemine başladı

Alanya Bakkalar Odası'nda 3. Yenialp dönemi

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Veliddin Yenialp, bugün resmen üçüncü dönemine başladı

12 Ocak 2018 Cuma 16:56
Alanya Bakkalar Odası'nda 3. Yenialp dönemi
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ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası 7 Olağan Genel Kurulu, 8 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. İki dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Velittin Yenialp, kongreye tek aday olarak girdi. 145 üyenin oyunu alan Yenialp böylece üçüncü kez Alanya Bakkallar Odası Başkanlığı'na seçildi. Kongrenin ardından Yenialp bugün mazbatasını aldı. Alanya İlçe Seçim Kurulu'na giden Yenialp'in başkan olduğu onaylandı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cemal Yüzer, Yenialp'e mazbatasını teslim etti. Yenialp, kongre sürecinde emeği geçen ilçe Seçim Kurulu Başkanı Yüzer ve personeline teşekkür etti.

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Alanya Bakkallar Ve Bayiler OdasıVeliddin YenialpBaşkan
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