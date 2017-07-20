Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya AKP Kadın Kolları, Çavuşoğlu eleştirilerine sert yanıt verdi

Çavuşoğlu için "Alanya'ya ne hizmet verdi ki?" diyenlere sert yanıt veren AKP Kadın Kolları Başkanı Çalık, "Ağzı olan konuşuyor, sosyal medya küstahlığı yapıyor" dedi

Alanya AKP Kadın Kolları, Çavuşoğlu eleştirilerine sert yanıt verdi

Çavuşoğlu için "Alanya'ya ne hizmet verdi ki?" diyenlere sert yanıt veren AKP Kadın Kolları Başkanı Çalık, "Ağzı olan konuşuyor, sosyal medya küstahlığı yapıyor" dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:58
Alanya AKP Kadın Kolları, Çavuşoğlu eleştirilerine sert yanıt verdi
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 65. Hükümet'in yeni Bakanlar Kurulu'nda aynı görevde kalması Alanya'da binlerce hemşerisi tarafından sevinçle karşılanırken, bazı kişilerin sosyal medyada "Çavuşoğlu Alanya'ya ne hizmet verdi ki böyle seviniliyor?" sözlerine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'na bağlı Kadın Kolları Başkanı Şükran Aslan Çalık'tan sert tepki geldi. "Ağzı olan konuşuyor" diyen Çalık, şu açıklamayı yaptı: "Birileri Alanya'nın evladı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu eleştiriyor. O, dünyanın dengesini Türkiye lehine çevirmeye çalışan, gece gündüz mücadele eden bir yiğittir. Tüm dünya Türkiye üzerine satranç oynarken masada oturmak kolay değildir. Yaptığı hizmetleri anlatmak için cilt cilt kitap yazmak gerekir. Eskiden yüzümüze bakmayan Avrupa şimdi masamıza oturup yüzümüze bakmak zorunda kaldı. Çünkü korkuyorlar, hesapları tutmuyor, her gün yeni hesaplar peşinde koşuyorlar, Alanyalı bir yiğit ise aklı ve vizyonuyla bu düşmanlarla mücadele ediyor. Herkese eleştirmek değil tebrik etmek düşer. 'Şimdiye dek ne yaptı?' demek küstahlıktır. Yolun açık olsun yiğit adam."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.07.2017 14:01
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMevlüt ÇavuşoğluAkpKadın KollarıŞükran Aslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim