Alanya AKP Kadın Kolları, Çavuşoğlu eleştirilerine sert yanıt verdi

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 65. Hükümet'in yeni Bakanlar Kurulu'nda aynı görevde kalması Alanya'da binlerce hemşerisi tarafından sevinçle karşılanırken, bazı kişilerin sosyal medyada "Çavuşoğlu Alanya'ya ne hizmet verdi ki böyle seviniliyor?" sözlerine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'na bağlı Kadın Kolları Başkanı Şükran Aslan Çalık'tan sert tepki geldi. "Ağzı olan konuşuyor" diyen Çalık, şu açıklamayı yaptı: "Birileri Alanya'nın evladı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu eleştiriyor. O, dünyanın dengesini Türkiye lehine çevirmeye çalışan, gece gündüz mücadele eden bir yiğittir. Tüm dünya Türkiye üzerine satranç oynarken masada oturmak kolay değildir. Yaptığı hizmetleri anlatmak için cilt cilt kitap yazmak gerekir. Eskiden yüzümüze bakmayan Avrupa şimdi masamıza oturup yüzümüze bakmak zorunda kaldı. Çünkü korkuyorlar, hesapları tutmuyor, her gün yeni hesaplar peşinde koşuyorlar, Alanyalı bir yiğit ise aklı ve vizyonuyla bu düşmanlarla mücadele ediyor. Herkese eleştirmek değil tebrik etmek düşer. 'Şimdiye dek ne yaptı?' demek küstahlıktır. Yolun açık olsun yiğit adam."