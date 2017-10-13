Alanya Adliyesi'nde atama rüzgarı

HAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. Yerine Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Alper Saykal geliyor. Alanya Hakimi Gökhan Tekin de Kahramanmaraş Hakimi oldu. Bitlis Hakimi Burcu Demirci Saykal ile Marmaris Cumhuriyet Savcısı Ubeydullah Karasoy da Alanya'ya atandılar.