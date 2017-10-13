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Alanya Adliyesi'nde atama rüzgarı

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı

Alanya Adliyesi'nde atama rüzgarı

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı

13 Ekim 2017 Cuma 07:26
Alanya Adliyesi'nde atama rüzgarı
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HAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi. 
Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. Yerine Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı  Alper Saykal geliyor. Alanya Hakimi Gökhan Tekin de Kahramanmaraş Hakimi oldu. Bitlis Hakimi Burcu Demirci Saykal ile Marmaris Cumhuriyet Savcısı Ubeydullah Karasoy da Alanya'ya atandılar.

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Son Güncelleme: 13.10.2017 08:56
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Hakimler Ve Savcılar Yüksek KuruluAlanya Ağır Ceza MahkemesiMehmet Selim KarakuzuAnkara Ağır Ceza Mahkemesi BaşkanlığıHSK
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