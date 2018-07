Alanya Adataşı Koyu'nda rezalet

GÜNDOĞMUŞ'UN Alanya sınırında bir zamanlar "Ormanın içerisindeki saklı cennet" olarak anılan ve her yıl binlerce turistin üzerinde rafting yaptığı Alara Çayı’nın da kaynağı olan Uçansu Şelalesi'nin içler acısı hali Yeni Alanya ve Dim TV (dimtv.tv) aracılığıyla Alanya gündemine taşınmıştı.

Doğa harikası Uçansu Şelalesi'nin çevresinin adeta bir çöplüğe dönmesinin ardından bu kez bir başka doğa harikası Adataşı koyunun da çöplüğe çevrildiği dikkat çekti. Alanya'nın Seki Mahallesi sınırları içerisindeki Adataşı koyu, birinci derece doğal sit alanı olmakla birlikte tam bir cennet ancak dataşı atıl halde bırakılmış barakaların arasında bir çöp yığınına teslim olmuş durumda. Sığ ve berrak denizi ile bölge halkı başta olmak üzere pek çok yüzme bilmeyen vatandaşın tercih ettiği Adataşı'nda, ne bir tuvalet, ne de bir duş var. Plastik atıkların etrafa dağıldığı koyda, atıl halde bırakılan arakaların içlerinde insan dışkılarını da görmek mümkün.

MUHTARIN İSYANI

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi konumundaki Alanya'da atıl halde bırakılmış olan bu sit alanının bir an evvel temizlenerek kente ve turizme kazandırılması gerektiğine vurgu yapan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top "Başka Alanya yok" diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Yeni Alanya aracılığı ile yetkililere seslenen Ahmet Top "Adataşı koyu, Gazipaşa yolu üzerinde, Mahmutlar’dan 5 kilometre sonra yer alıyor. Burası doğal sit alanı lakin gördüğünüz üzere atıl durumda. Daha önce buralarda restoranlar vardı. Aslında tapulu ama sit alanı olması sebebi ile şikayet üzerine restoranlar yıkıldı. Tam olarak yıkıldığı da söylenemez. Boşaltıldı demek daha doğru sanıyorum. Doğal sit alanı olması sebebiyle bu duyarlılığın gösterilmiş olması güzel lakin bir ilgi yok. Burada insanlar denize girmeye geliyorlar. Burada çöp kutusu yok, duş yok, çeşme yok, tuvalet yok. Her yer çöp dolu. İnsan dışkıları var. Ayrıca dünyanın ikinci tuzlu denizine sahibiz. Suyun berraklığı muhteşem ama etraftaki kirli görüntünün durumu ortada. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bir doğa harikası Adataşı’na çöp bidonları, çeşmeler, bay-bayan-engelli tuvaletleri yapılsın lütfen. Bir başka Türkiye, bir başka Alanya yok. Deniz, kum, güneş, muz ve avokado, her şey var fakat gereken ilgi ve alaka gösterilmiyor. Ben inanın Mahmutlar muhtarı olarak ve bir Alanya çocuğu olarak üzülüyorum, utanıyorum bunlardan" dedi.

