Alabalık tesisleri büyük ilgi görüyor

MALAZGİRT ilçesinin turizm yerlerinden olan Hocanın Yeri Alabalık Çiftliği ve Ercan Ustanın Yeri, alabalık yemek için ve hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği mekânlar olmaya devam ediyorlar. Doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan alabalık tesisleri, yaz mevsiminde başta Malazgirtlilerin olduğu kadar ilçeye misafir olarak gelen konukların aileleri ile birlikte vakit geçireceği cazibe merkezlerinin başında geliyor. Hocanın Yeri Alabalık Çiftliğinin sahibi emekli öğretmen İsmet Kaplan, “Biz burayı yıllar önce keşfettik. Burası bizim bahçeydi. İçinden Süphan Dağı’ndan gelen soğuk su akıyordu. Burayı kendi imkânlarımızla havuzlar yaparak balık çiftliğini kurduk. Kurduğumuz balık çiftliğinde yetiştirdiğimiz balıkları yurt geneline pazarlıyorduk. Daha sonra çiftliğimize gezmeye gelen hemşehrilerimiz ve turistler, ‘bizlere de taze balıktan pişirir misiniz’ diye talepte bulundular. Bizde baktık her geçen gün talep fazlalaşınca çiftliğimizde yetiştirdiğimiz balıklar için bir balık restoranı tarzında bir yer yaptık. Yeşillikler içerisinde olmasından dolayı burayı turizme açıktık. Burası Malazgirt’in tanıtımına da önemli bir katkı sunuyor. İlçemize gelen tüm misafirleri ağırlamak için her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Ercan Ustanın Yeri işletmeci Şener Kaplan da, turizm ve kültür yapısı için yeni çalışmalar yürütüleceğini dile getirerek, "Bunun için ulaşım yolunu, otopark düzenini, burada hizmet verebilecek yeme, içme mekânlarını en iyi şekilde planlayacak proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz, yolumuz çok bozuk. Buraya gelen misafirlerimiz çok sıkıntı çekiyor. Buranın yollarının acil yapılması lazım. Burası Malazgirt ilçesinde saklı kalmış bir cennettir. Burayı kurarken çok sıkıntılar yaşadık. Çok şükür tesislerimiz tanınmaya başlandı. Buraya her yıl yerli ve yabancı turistler geliyor. Bizlerde böyle bir tesis açtığımız için, Malazgirt halkına böyle bir tesis yaptığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.