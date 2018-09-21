Aktif görevdeki 110 asker hakkında gözaltı kararı!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere 110 şupheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.

AKTİF GÖREVDEKİ 11 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından şu açıklama yapıldı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava KuvvetleriKomutanlığı bünyesindekiasker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 assubay olmak üzeretoplam 110şüpheli hakkında 21.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin hepsi aktif görevdedir ve 5 ipilottur. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğünceAnkara ve 15 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.