Akşener: Yıldırım, yayın bitse de gitsek modundaydı

GAZETECİ İsmail Küçükkaya, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında dün gerçekleştirilen Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu oturumuna da değindi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile rakibi AK Parti'nin Adayı Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği ortak yayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "17 yıldır ortadan kalkan bir gelenek söz konusu. Kibirli bir gelenek ortadan kalktı" dedi. Akşener, İmamoğlu'nu motive gördüğünü söylerken, Yıldırım'ın "Yayın bitse de gitsek" modunda olduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

ORTAK CANLI YAYIN

"7 yıldır ortadan kalkan bir gelenek söz konusu. Kibirli bir gelenek ortadan kalktı. Bunun devamını diliyorum. Türkiye'nin gerildiği bir ortamda nefes aldırdı. İstanbul'da oy kullanacak olup kararsız olup seçmen açısından bir karar verme imkânı sundu. Sayın İmamoğlu'nu canlı yayında oldukça motive gördüm. Sayın Yıldırım yayında bitse de gitsek modundaydı. Ama en önemlisi Sayın Yıldırım'ı incitici bir sözü olmadı. Bunu çok önemli görüyorum."

"İLLET OLDUK, FETÖ'CÜ OLDUK"

"Kandil ile şahsen benim ve sayın Karamollaoğlu'nun sözleşme yaptığı ilan edildi. İllet olduk, FETÖ'cü olduk… 23 gün sabahtan akşama kadar çalıştık, sayın Kılıçdaroğlu ile ortak mitingler yaptık. Gittiğim ilçelerde adayların değil sayın Erdoğan'ın resimleri vardı. Vatandaşlara adayları değerlendirmelerini, hizmet anlayışlarını değerlendirmelerini istedim."

BEKA TARTIŞMASI

"Bu bir genel seçim değil. Beka ile ilgisi olmadığını anlattım. Seçimden sonra komşularınızla, akrabalarınızla görüşmeye devam edeceksiniz dedim. 23 Haziran'daki seçimde de bazı Ak Partililer düşmanlaştırıcı dili devam ettirdiler. AK Partililer her şeyden muaf görüyor kendilerini. İstanbul'daki gökdelenlerin sorumlusu CHP'ymiş. Hukuki olarak Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin iznine tabi o gökdelenler. O izinlere bakıldığında siyasi iradeyi görürsünüz."

"YILDIRIM KÖŞEYE SIKIŞTIĞI ANDA 'FETÖ' DEDİ"

"Sayın Yıldırım köşeye sıkıştığı anda FETÖ dedi. Ekonomiden sorumlu damat bey o gelenekten geliyor. Asıl olan şu; FETÖ'nün 15 Temmuz'da ortaya koyduğu o darbe girişimi sonrasında hiç der almamışlar. Vakıf önemli bir şey, Osmanlı'dan beri gelen bir gelenek. Şimdi belediye nakit para vermeyebilir ama dağıttığı kaynaklar var. FETÖ vakıflar üzerinden geldi. Sayın İmamoğlu'nun dediği gibi devlete güvenip resmi kurumlar üzerinden iş yapmak gerekir. Böylece akrabalar üzerinden bir vakıflaşma söz konusu olmaz. Türkiye'de her şeyin olduğu gibi bu anlayışın da cılkı çıktı. Ben sayım Yıldırım'ın FETÖ ile ilişkisi vardır diyemem ama Bakanlık yapmış bir isim…"