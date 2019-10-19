Akşener ve Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı. Ankara’da düzenlenen törende, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.
GÜNDEM 19.10.2019, 22:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahidi oldu.
Kılıçdaroğlu ve Akşener, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun kızının nikah törenine katıldı.
Nisa ve Selimhan Uzaktaş'ın nikah şahitliğini, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.
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