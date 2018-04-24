Akşener sorusu Bahçeli'yi kızdırdı: Bize sormayın

MECLİS'TE 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i açıkladığını bu konudaki yorumlarını soran gazetecilere, "Bizim adayımız belli başkası ilgilendirmiyor. Bize sormayın'' dedi

"BİZİM ADAYIMIZ BELLİ"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Meral Akşener'in adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruya, "Bunu bize sormayın bizim adayımız belli" cevabını verdi.

AKŞENER RESEPSİYONA DAVET EDİLMEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna davet edilmemişti.