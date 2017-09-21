Akşener: Polisevinde bize oda vermediler

1996-97 yılları arasında 8 ay süreyle İçişleri Bakanlığı yapan ve ömür boyu yakın koruma altında bulunan Akşener, milletvekiliyken de polisevinde kalıyordu. Yeni parti çalışmalarına başladıktan sonra Ankara'ya gittiğinde yine Dikmen'deki polisevinde kalmak istedi. Ancak Akşener ve dört yakın korumasına “Yerimiz yok” denilerek oda verilmedi. Akşener, “Uzun yıllar eski bakan unvanıyla kaldığım bu misafirhane şimdi ‘Yerimiz yok' demeye başladı. Artık orada kalamayacağımız mesajını alınca da otele gitmek zorunda kaldık. Bazı oteller de zorluk çıkardı” dedi. Akşener de çareyi Ankara'da bir ev tutmakta buldu.