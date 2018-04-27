Akşener'in restinden sonra 15 CHP'li isim geri mi dönüyor

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, "Seçime girebilir" kararını vermeden önce CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin durumu merak ediliyor. CHP'li kaynaklara göre, 15 vekilin İYİ Parti'den ayrılıp CHP listelerinden aday olabileceği iddia ediliyor.

AKŞENER'İN ÇIKIŞI YENİ GELİŞMENİN KAPISINI ARALADI

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin durumu ile ilgili Muharrem Sarıkaya, Gazete Habertürk'teki köşesinde şunları yazdı:

Muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermeyip İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in de "20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım" açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı.



CHP'NİN 15 MİLLETVEKİLİ, YUVAYA DÖNECEK

Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener'in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti'ye destek için giden CHP'nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek.

CHP'nin etkin ismi, "Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti'den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar" dedi.

TEZCAN: ARKADAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Tezcan da "Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" demekle yetindi.

Ankara'da siyaset baş döndüren hızıyla devam ediyor; "Bitti" denilen her şey yeni bir formülle canlanıyor.