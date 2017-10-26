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Akşener'in partisine suç duyurusu!

Meral Akşener’in kuruluş dilekçesini verdiği İyi Parti, daha ilk günde tartışma konusu oldu. Partinin isminde kullanılan fontun Kayı Boyu’nun işaretinde kullanılan fonta benzemesi Kayı Boyu Derneği’ni de harekete geçirdi. Dernek Başkanı Kazım Duman partiye suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

Akşener'in partisine suç duyurusu!

Meral Akşener’in kuruluş dilekçesini verdiği İyi Parti, daha ilk günde tartışma konusu oldu. Partinin isminde kullanılan fontun Kayı Boyu’nun işaretinde kullanılan fonta benzemesi Kayı Boyu Derneği’ni de harekete geçirdi. Dernek Başkanı Kazım Duman partiye suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

26 Ekim 2017 Perşembe 10:02
Akşener'in partisine suç duyurusu!
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MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener 200 kurucu üyenin olduğu İyi Parti’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Sonrasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki törene katılarak partisinin adını, logosunu ve sloganını tanıtan Akşener'in partisi ilk günden tartışılmaya başlandı. Güneş şeklindeki logonun ve "İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek" sloganının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in seçim sloganı ve logosuna olan benzerliği dikkat çekti.

LOGO VE SLOGAN TESCİLLİ

Türel, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Antalya’nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, 'Menderes Türel Antalya'ya iyi gelecek', 'Antalya'ya iyi gelecek' sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de 'İyi gelecek' temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener’in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti’nin logosunda yer alan güneşle, Türel’in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya iyi gelecek' sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak Aralık 2015’te tescil ettirmişti.
DÜNYAYA MAL OLMUŞ

Sadece logo ve slogan değil, parti logosunun zemininde kullanılan gök mavisi renk ve partinin isminde kullanılan fontun Kayı Boyu’nun işaretinde kullanılan fonta benzemesi Kayı Boyu Derneği’ni harekete geçirdi. Partiye suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Dernek Başkanı Kazım Duman, partinin yazılışının kayı damgası olduğunu söyleyerek, "Dünyaya mal olmuş bir damganın böyle bir şekilde kullanılmasına karşıyız. Beni çok kişi aradı ve rahatsız olduklarını ifade etti" dedi.
İLK SUÇ DUYURUSU

FETÖ ile bağlantılı isimler, Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin soruşturmada bir dönem 'şüpheli' olarak yer alan kişilerin bu partide toplandığını belirten Duman, "Kayı boyu damgasının bu parti ile anılmasını istemiyoruz. Kayı boyu amblemin altında her görüşten insan var. Partinin kullanmasına karşıyız ve muzdaribiz. Yönetim kurulunu acil topladık. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerKazım DumanSuç Duyurusu
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