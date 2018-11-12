Akşener'in 'gizli görüşme' sözlerine HDP'den yanıt geldi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yerel seçimlere ilişkin, "AK Parti ile HDP gizli görüşmeler yapıyor." iddiasını yalanladı. Buldan, "Milletvekili arkadaşlarımızı cezaevinde tutan bir zihniyetle görüşmemiz mümkün değildir." dedi.

HDP'DEN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,HDP Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu. Buldan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde kadın adayların ön planda olacağını söyledi.

Buldan, "Tüm kadınlara çağrımdır, yerel seçimlerde herkes aday olsun. Kadınların gücünü bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz. Kadın arkadaşlarımı başta belediye eş başkanlıkları olmak üzere, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklarda siyaset yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GİZLİ GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

Daha sonra Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen HDP Ankara 2'nci İl Kongresi'ne de katılan Pervin Buldan , burada yaptığı konuşmada da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "AK Parti ve HDP gizli görüşmeler yapıyor" iddialarına cevap verdi. Buldan, "Milletvekili arkadaşlarımızı cezaevinde tutan bir zihniyetle görüşmemiz mümkün değildir." dedi.