Akşener'in evinin basılmasına MHP'den ilk yorum

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.Büyükataman, Meral Akşener'in evinin basılmasına ilişkin "Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır." dedi.

PROTESTOYA DEĞİNİLMEDİ

Dün Akşener'in evinin önünde MHP'li olduğunu söyleyen kişilerce yapılan protestoya değinilmeyen açıklamada "Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak; Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır" dendi.

MHP'LİLER AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde akşam saatlerinde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntüyü paylaştı. Gece saatlerinde ise Meral Akşener'in evinin önünde protesto olduğunu öğrenen İyi Partililer Akşener'in Beylerbeyi'nde ki evinin önüne geldi.

"BURAYA GELEN ELLİ KİŞİDEN ŞİKAYETİ OLMADIM"

MHP'liler dün gece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak sloganlar atmıştı. Partililer, Genel Başkan'a destek vermek amacıyla evinin önünde toplandı. Akşener, gece saatlerinde evinin önünde toplanan partililere bir konuşma yaptı. Akşener konuşmasında "Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar" dedi.

"İSTANBUL VALİLİĞİ TALİMATLANDIRILMIŞTIR"

Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükünuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir" denildi.