Akşener, "Hodri meydan" deyip referandum çağrısı yaptı

PARTİ grubunda konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum çağrısında bulundu. Avrupa Birliği yolunda sandığı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Akşener, "Erdoğan Avrupa Birliği referandumundan dem vuruyor. Gel sana teklif Suriyeliler vatandaş yapılsın mı yapılmasın mı? Al sana hodri meydan" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Merkel'e de onu söyledim, 'Ya almayacaksanız bize söyleyin, biz kendi siz de kendi yolunuza aynı devam edelim. Yani almayacağız da demiyorlar. Bu mantıkla giderse bize düşen de yarın gazetelere iyi bir başlık olur.... Bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak."

Akşener'in konuşmasından satırbaşları;

"Doğu Türkistan meselesi kanayan yaramızdır. Erdoğan, CHP, borazan medya Doğu Türkistan konusunda sus pus, Sayın Erdoğan neden sessiz kalıyorsun zulme, Doğu Türkistan kadim Türk yurdudur.

Doğu Türkistan tarihimizdir şerefimizdir. İYİ Parti Doğu Türkistan'ın unutulmasına mani olacaktır. Erdoğan Avrupa Birliği referandomundan dem vuruyor. Gel sana teklif Suriyeliler vatandaş yapılsın mı yapılmasın mı? Al sana hodri meyadan.

"MESELE EGEMENLİKTİR"

Güvenlik nedeni ile Güneydoğu'da 90 bin sayacın okunamadığını söylüyor. Mesele para değil mese egemenliktir. Devletin ayak basmadığı yer olmaz. Bu saçmalığa son verin nerede hain varsa üzerine gidilmelidir.

Haksızlığa metiyeler düzen borazan medya dilli şeytandır. Yalanlarınız bir tweetlik işi var. Bazıları bazı şeylerin yayınlanmasını istemez demek ki İYİ Parti haberdir. Türkiye'deki en iyi haberdir. Borazanlar haber yapmasın millet bizden haberdar.

"ERDOĞAN'IN 3 C'Sİ VAR"

Erdoğan artık bir ekran yüzünden ibarettir. Yıllardır kibirli bir yalanı söyleyip devam ediyor. Fırınınız yoktu diyor. bu işgalci beyaz adamın dilidir. Sayın Erdoğan etrafındakilere dikkat et helvadan put yapıp yiyenleri hafife alma.

Erdoğan'ın derdi İş Bankası değil ona ekonomik krizi gölgeleyecek bir oyun lazım. Bu işlerden sadece AK Parti ve CHP ekmek yiyor. Erdoğan'ın 3 c'si var CHP, CHP, CHP! Ya milletin sorunları ile ilgilenecekler ya da bırakıp gidecekler.

"HER İKİ TARAFI SON VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Sayın Erdoğan Cumhuriyet'in kurucu iradesine saldırıyor. Cumhuriyet kurucuları saygıyı hak ediyor. İsmet İnönü'nün elinde bayrak olduğu günlerde Erdoğan'ın arkadaşları ABD'nin 6. filosunu karşılıyordu. Erdoğan bu işlerden önce abisi İsmail Kahraman'a bir danışsın. Tuttuğu bayrak İsmet İnönü'yü bir Amerikancı yapıyorsa Erdoğan'ın ABD'den aldğı hizmet madalyası Erdoğan'ı ne yapar. Her iki tarafı bu boş yarışa son vermeye çağırıyorum.

Dış güç deyip geçiyor. Söyle Allah aşkına dış güç kim? Rusya ile kankasın ABD'ye papaz verdin kim bu dış güç. Papua Yeni Gine mi?"