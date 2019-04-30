Akşener'den Erdoğan'a tam destek: İktidarın arkasındayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ait çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ülkelere sert tepki gösteren Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek vererek "İktidarın yanındayız" mesajı verdi. MHP lideri Bahçeli'nin "Büyükşehir Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanlarını atasın" önerisine ise sert tepki gösteren Akşener, "Ülkeyi vilayetlere bölecek bir durumun alt yapısını oluşturmaktır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi sonrası yapılan açıklamalar üzerinden iktidarı eleştiren İYİ Parti lideri, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak da "Sayın İmamoğlu İBB Başkanı olarak seçilmiştir. Bunun dışındaki bir karar siyasi gasp olur. Buna ne biz ne de milletimiz razı olur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Soykırım İddiaları İftiradır, İktidarı Destekliyoruz

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Yargının içinden elinizi çekin. Bir başka yaramız da taciz çocuk istismarı. İstanbul'da yaşananlar bizleri mahvetti. Bir babaanne olarak bunu yapanların zül olmasını istiyorum. Buradan Meclis'teki tüm partilere çağrı yapıyorum. Gelin bu alçaklarla mücadele etmek için güç birliği yapalım.

"SOYKIRIM İDDİALARI YALANDIR, İFTİRADIR"

Her yıl Nisan ayında bazı ülkeler 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye'yi karalamaya devam ediyor. Tarih bütün hakikati ile ortadadır. Soykırım iddiaları iftiradır. İktidarın bu konudaki duruşunu destekliyoruz.

Memleket evlatlarının Mamak'ta yaşadıkları hepimizin malumu. Dönemin cezaevi komutanı Raci Tetik'in ölüm haberi o günleri yeniden yaşattı bizlere. Beddua etmiyorum. Allah'ın bileceği iş biliyorum ki varsa bir hesabı verecektir, Allah'a havale ediyorum.

"RACİ TETİK'İ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimi kazanmış bütün kardeşlerimi ayrım gözetmeksizin tebrik ediyorum. İktidar partilerinin seçim kampanyasında kullandıkları dili gördük. Ekonomiyi konuşturmamak için seçim meydanlarını savaş alanına çevirmek istediler. Sayın Temel Karamollaoğlu ile beni Kandil ile sözleşme imzalayacağımızı söyleyecek kadar alçaldılar. Oysa ekonomide yaşananları perdelemek mümkün mü?

İSTANBUL SEÇİMLERİ

Milletin sandıktan umudu kestiği yerde fırsat kollayan tezgahlara gün doğar. Artık AK Partililer bile duruma isyan etmektedir. Seçim gecesi sonucu kabul ettiğini imaa eden sayın Erdoğan'a sormak istiyorum, 'Balkondaki konuşmalarınızı neden terk ettiniz?' İstanbul seçimlerine hukuk dışı müdahale bütün vatandaşlarımızı rencide eder. Yapmayın. Bu tür bir oyun size verilen oyları da gayri meşru kılar. ÜlkemiZe ve milletimize bu kötülüğü yapmayın.

"CUMHURBAŞKANI BİR YOL AYRIMINDADIR"

Bu süreç Türkiye'ye fazlasıyla zarar vermiştir. Sayın İmamoğlu İBB Başkanı olarak seçilmiştir. Bunun dışındaki bir karar siyasi gasp olur. Buna ne biz ne de milletimiz razı olur. Söz ve yetki milletindir. Tarih sayın Cumhurbaşkanı'nı bir yol ayrımına getirmiştir. Ya milli iradeyi tanımayacak ya da milletin kararına saygı duyacaktır. Erdoğan, Kenan Evren'i bile sollayacak bir karara imza atarsa millet affetmez. Kibirden vazgeçin ve aziz milletimizin kararına saygı duyun. YSK emir ve talimatla milletin kararını değiştiremez.

Artık iyice anlaşılmıştır ki maksat hak aramak değil, halkın kararını araklamaktır. Süreci uzatarak, vicdanları uyuşturamazsınız. Cumhur İtttifakı'nın sayın genel başkanlarına hatırlatmak isterim ki, ikinci bir 7 Haziran-1 Kasım hayali kurmak tam bir kanunsuzluktur.

YSK üyelerini vicdanlarına ve adalete kulak vermeye çağırıyorum. Ve uyarıyorum, aziz milletimizin önüne çıkacak yüzünüz dahi kalmaz.

MHP'Lİ AYDIN'IN 'TÜRKİYE VENEZUELA OLMAYACAK' SÖZLERİNE YANIT

Doğrudur. Ama Türkiye Kuzey Kore de olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz.

BAHÇELİNİN ÖNERİSİ

(MHP lideri Bahçeli'nin Büyükşehir Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanlarını atasın önerisi) Sadece ideolojik bir savruluş değil, aynı zamanda ülkeyi vilayetlere bölecek bir durumun alt yapısını oluşturmaktır. Allah şifa versin.

Ortağı bu aziz millete 'Zillet' diyerek bizi çukura itmeye çalıştı, ama Sayın Erdoğan düştü o çukura. Cumhurbaşkanı'nı kendi siyasi rehineleri haline getirmeye çalışan, ellerindeki medyayla apaçık provakasyon tezgâhlayanlar parti içi mesele olmanın ötesine geçmiş, Türkiye'nin sorunu haline gelmiştir.

Millete parmak sallamayın, tehdit etmeyin, özür dileyin. Millete "terörist" diyen İçişleri Bakanı'nı, millete "adiler" diyen Tarım Bakanı'nı ve milletin başına bela ettiğiniz damadı görevden alın. Seçmenin verdiği mesaj budur. Sonra da ehil isimlerle çalışarak ekonomiyi yoluna koyun ve herkesin Cumhurbaşkanı olun.

KILIÇDAROĞLU'NA LİNÇ GİRİŞİMİ

Ana muhalefet lideri linç girişimine maruz kalmıştır. Bunun bir şehit cenazesinde yapılması olayın vehametini göstermektedir. Linç girişiminin devamındaki gelişmeler Türkiye'nin iktidar eliyle bir uçuruma sürüklendiğini gösteriyor. Hatırlayın bu zihniyetin yönlendirdiği bir grup şuursuz gece vakti evimi basmıştı. Takip ettim beraat ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şuursuz serbest bırakıldı. Bir de kendi gibi şuursuzlarla fotoğraf çektirdi. Tweet atanı tutuklayıp, yumruk atanı salıvermek hukukun paspas edilmesidir.

"Ne işi var orada" diyerek üste çıkmak akıl tutulmasıdır. Cumhurbaşkanı'na yakışan herkesi şehitlerimize sahip çıkmaya çağırmaktır.