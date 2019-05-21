Akşener, 19 Mayıs törenlerine neden katılmadığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne neden katılmadığını açıkladı. Akşener, "Dediler ki 'Meral Akşener devlet törenine katılmadı.' Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu." diye konuştu.

Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Camiler yakılıyor, bu zulmü durdurmak Türk devletinin boynunun borcudur. Mazlum Türk diye sessiz kalanlar bu zulmün ortağı olurlar. Aziz milletim, biliyorsunuz pazar günü büyük Türk milletinin varlığına taarruz eden yedi düvele karşı ayağa kalkışının 100. yıl dönümüydü. Bugün vatanın her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa, bugün o koltuklarda oturabiliyorsa bunu istikbal sevdalılarına borçlu.

"İKTİDAR PARTİSİNİN ŞOVUYDU"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çıktıkları yol Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa bunu istiklal sevdalılarının mücadelesine borçluyuz. GİK toplantısı sonrası aziz milletimize bildirgemizi ilan ettik. Dedik ki, bu milleti refah ve bolluk içinde yaşatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu aziz milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Ülkeyi yönetenler bu milletin acılarına çare bulmak zorundalar. Sonra fısıltı gazeteleri dedikodulara başladı. Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu.

"SAMSUN'A GİDENLERİN İNANDIRICILIĞI YOKTU"

Zübeyde Hanım'ın Peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün adını silmeye çalışanların yaptığı tam bir riya idi. 6 Mayıs'ta YSK darbesi ile millet iradesine yok sayanların, sonra hadi Samsun'a gidenlerin inandırıcılığı yoktu. Orada AK Parti Genel Başkanı olarak boy gösterdi. Orada yapılan şovu da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz. Biz Samsun'da siyasi hesapla giden iktidarla değil yüreği ile giden milletimizle bir arada olacağız dedik. Evet katılmadık var mı diyeceğiniz?

SONRA 'BEN DOYURDUM' DEYİP VATANDAŞI AZARLIYORLAR

Janjanlı törenlerde boy göstermesini biliyorlar. Sonra 'Ben doyurdum deyip vatandaşı azarlıyorlar. Sen buranın ağası değilsin. Türk milleti de senin maraba değil. Bunu aklına yaz! Benim milletim senden önce daha toktu. Benim milletimi semirttiğin 5 mütteahhitle karıştırma. Türk milleti damadın eli ile uçurumun eşiğinde. Hukuk guguk oldu. Ekonomimiz harikalar diyarında yaşayan damadın elinde. Bir ülkede toplumsal adaleti inşa etmenin yolu eğitimde, sağlıkta ve temel gıdada erişimde aynı imkanları sunmaktan geçer. Türkiye'de sağlık harcamalarının milli gelire oranına baktığımızda hala İran ve Venezuela'nın gerisinde kalıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 11:03