Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı okulun müdürü açığa alındı
Aksaray'da vicdanları yaralayan, otizmli çocukların veliler tarafından yuhalanması olayıyla ilgili Mehmetçik İlkokulu müdürü açığa alındı.
GÜNDEM 08.11.2019, 11:25
AKSARAY'DA Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli çocukların yuhalanması olayıyla ilgili olarak okul müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili olarak "Öğrencilerimizi inciten olay eğitim sistemimizle örtüşmüyor." demişti.
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