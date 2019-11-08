Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı okulun müdürü açığa alındı

AKSARAY'DA Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli çocukların yuhalanması olayıyla ilgili olarak okul müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili olarak "Öğrencilerimizi inciten olay eğitim sistemimizle örtüşmüyor." demişti.