Akşam eylemci, gündüz torbacı

İstanbul narkotik polisinin Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ve hava destekli operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar da ele geçirildi. Bu arada, gözaltına alınan örgüt üyelerinin akşam ve gece saatlerinde Gazi Mahallesi başta olmak üzere yapılan yasa dışı eylemlere katıldıkları, gündüz saatlerinde de sokak satıcılığı yaptıkları belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de özel harekat, çevik kuvvet ve helikopter desteği ile iki ayrı operasyon düzenlendi.

İlk operasyon 10 Eylül tarihinde yapıldı. Polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 405 gram bonzai, 770 adet ecstasy hap, 20 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 25 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 5 gram kokain, çok sayıda boş bonzai paketi, madde bulaşıklı Fincen, fincan altlığı ve kaşık ele geçirildi.

OPERASYON KAMERADA

Elebaşılığını Servet Y.'nin (31) yaptığı örgüte yönelik ikinci operasyon ise 13 Eylül tarihinde yapıldı. Polis kamerası tarafından da saniye saniye görüntülenen operasyonda özel harekat polisleri açılmayan kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Şüphelileri teker teker yakalayan polis, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Görüntülerde, uyuşturucu maddeyi tuvalete atan bir şüphelinin tuvaletin önünde yakalanması yer alıyor. Polislerin tuvaletteki uyuşturucu maddeyi çıkartması da görüntülere yansıyor. İkinci dalga operasyonda gözaltın alınan şüpheli sayısı ise 70 kişi oldu.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise, çoğu satışa hazır 2 kilogram 241 gram eroin, 68 gram esrar, 15 adet ecstasy tablet, 20 gram bonzai, 40 gram kokain, 11 adet suboksonu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaların şarjörlerine basılı vaziyette 96 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, bu tüfeğe ait 29 adet fişek, 850 lira sahte para, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli naylon poşet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 225 lira, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu satışı ile ilgili bilgilerin bulunduğu defter, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan şaşal, çok sayıda cep telefonu, simkart ve hafıza kartı ve 1 adet de sahte sürücü belgesi elde edildi.

Ele geçirilen eroinin yaklaşık 1 kilogramının 18 yaşından küçük bir şahsın adresinde bulunduğu öğrenildi. Örgüte yönelik Şırnak, Diyarbakır, Antalya, Tekirdağ, Mardin ve Sivas'ta da eşzamanlı operasyon yapıldığı bilgisi verildi. Elebaşı olduğu iddia edilen Servet Y.'nin suç kaydının bulmadığı ifade edilirken, diğer zanlıların 'tehdit, 'cinayet', 'hırsızlık', 'uyuşturucu' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi benzeri suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 75 kişiden 24'ünün aranması olduğu kaydedildi.

Bu arada, gözaltına alınan örgüt üyelerinin akşam ve gece saatlerinde Gazi Mahallesi başta olmak üzere yapılan yasa dışı eylemlere katıldıkları, gündüz saatlerinde de sokak satıcılığı yaptıkları belirtildi. Polisin bu sebeple operasyonda hassas davranarak geniş güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci operasyonda gözaltına alınan 70 kişinin işlemleri ise sürüyor.