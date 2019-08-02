Akrabalarının belediyede çalıştığı ortaya çıktı

31 MART'ın üzerinden henüz 4 ay geçmişken CHP'li belediyelerdeki akraba kadrolaşması Türkiye'nin ana gündemi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Şeriman Gümüş'ün ve kuzeni Fatma Karasuç'un önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesinde çalıştığı öne sürüldü. CHP'li belediyelerdeki bazı başkanların akrabalarını belediyelerde işe almasıyla ilgili "Burası eş dost akraba yeri değil. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak" diyen Ekrem İmamoğlu'nun önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesinde akrabalarının çalıştığı iddia edildi.

"AKRABALARI BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR" İDDİASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Şeriman Gümüş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışıyor. Gümüş'ün çocukları da Beylükdüzü Yaşam Vadisi'ndeki faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde personel olarak çalışıyor. İmamoğlu'nun kuzeni Fatma Karasuç da Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde işe alındı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ AKRABA ATAMALARI

CHP'nin Torbalı, Seyhan, Karaburun ve Menderes belediyelerindeki akraba atamaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ankara'nın Çankaya Belediyesinde de Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in halasının kızı Pınar Gül'ün, belediyenin özel kalem müdürlüğünde göreve başladığı tespit edilmişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

31 Temmuz'daTürk-İş ziyareti sırasında, belediye başkanlarının yakınlarını işe almalarıyla ilgili konuşanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söylemişti: "Bunların hepsi düzelecek. Hepsi ama istisnasız. Belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonuna getirilmesini doğru bulmuyoruz. Burada sorun şu arkadaşlar: Yönetici yakınları sadece CHP'li belediyelerde mi var?"