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AKPM’de AK Parti öncülüğünde grup

Gelecek hafta Strasbourg’da genel kurul toplantıları yapılacak olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde AK Parti’li parlamenterlerin çoğunluğu oluşturduğu yeni bir siyasi grup kuruldu

AKPM’de AK Parti öncülüğünde grup

Gelecek hafta Strasbourg’da genel kurul toplantıları yapılacak olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde AK Parti’li parlamenterlerin çoğunluğu oluşturduğu yeni bir siyasi grup kuruldu

08 Ekim 2017 Pazar 08:28
AKPM’de AK Parti öncülüğünde grup
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HÜR Demokratlar Grubu (FDG) adı verilen yeni grupta şimdilik 20 üye bulunuyor. Üyeler arasında Türkiye’den 7, İtalya’dan 5, Azerbaycan’dan 4, Romanya, Sırbistan, Bosna-Hersek ve San Marino’dan ise 1’er üye mevcut. Deutsche Welle’nin haberine göre AKPM bünyesinde siyasi grup kurabilmek için en az 6 ülkeden 20 parlamenterin bir araya gelmesi gerekiyor. FDG’nin kurulabilmesi için AKPM içinde daha önce Avrupalı Muhafazakarlar Grubu (EC) ve Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar  EPP) üyesi olan AK Parti’li üyelerden bazıları gruplarından istifa etti. Gruplarından ayrılan Yasin Aktay, Mehmet Babaoğlu, Vedat Bilgin, Ahmet Berat Çonkar, Osman Aşkın Bak, Taha Özhan ve Şirin Ünal FDG kurucu üyeleri arasında yer aldı. AKP’li üyeler bu sayıyla grubun en önemli unsuru haline gelmiş durumda. FDG’nin başkanlığına ise İtalyan parlamenter Adele Gambaro getirildi. Gambaro İtalya’da Senato üyesi. Bir dönem  popülist siyasetçi Beppe Grillo’nun “5 Yıldız Hareketi”nde siyaset yaptı. Bu hareketten ayrıldıktan sonra liberal-popülist eğilimli ALA hareketine dahil oldu.

AKPM krizde

FDG’nin kuruluş çalışmaları AKPM’nin krizde olduğu bir dönemde gerçekleşti. AKPM’deki Rus delegasyonu Ukrayna krizi nedeniyle aylardır AKPM çalışmalarından dışlanmış durumda. Rusya bu karara misilleme olarak Avrupa Konseyi 2017 bütçesine katkısını 20 milyon euro azalttı. Putin yönetiminin bu kararı Avrupa Konseyi’ni olumsuz etkiliyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Hür Demokratlar GrubuFDGAkpmAK Parti
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