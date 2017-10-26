AKP’li gazete Akşener’in parti logosunu Vatikan’a bağladı

ODATV'DE yer alan habere göre, Hükümete yakın Yeni Söz gazetesi Meral Akşener'in yeni kurulan partisinin logosu etrafında dönen tartışmalara bir yenisini ekledi.

"Meral Akşener'in kurucusu olduğu ve isminin İyi olarak açıklandığı partinin logosu, yaptığı çağrışım ve benzerlikler açısından çok manidar bulundu" diye yazan Yeni Söz gazetesi, Vatikan'ın kuş bakışı görünümüyle İYİ Parti'nin logusunu yan yana getirerek benzerlik kurmaya çalıştı.

İşte Yeni Söz gazetesindeki o haber:



FOTOĞRAFTA PHOTOSHOP TEKNİĞİ KULLANILDI

Ancak Yeni Söz gazetenin Vatikan'ın kuş bakışı görünümünde fotoşop yaptığı görüldü. Görüntülerde çizgilerin şekli değişirken, aynı zamanda da sarıya boyandığı fark edildi.

İşte Vatikan'ın "gerçek" kuş bakışı görünümü: