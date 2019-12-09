AKP’li eski vekil Kurt: 80 bin TL’ye kadro satıyorlar

AKP eski milletvekili Abdurrahman Kurt, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Diyarbakır’da kadroların rüşvet karşılığı satıldığını ileri süren Kurt, “Her şey bir yana da Diyarbakır’da kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor. En son DSİ için 80 bin civarı rakamlar. Artık birileri buna da edi bese (Yeter artık) demeyecek mi?” ifadelerini kullandı.Kurt bir sonraki mesajında da, havaalanına silahlı güvenlik alımı için de 22 bin TL istendiğini yazdı.