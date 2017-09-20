AKP’li başkanın istifasında ‘başörtüsü’ ayrıntısı

AKP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu başkanlığında dün akşam gerçekleşen ilçe kadın kolları başkanları toplantısı sonrası AKP Kaynarca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara görevinden istifa etti.
FOTO:DHA – Başkan Kara’nın başı açık haldeki fotoğrafı görülünce istifası istendi.
Hatice Kara’nın facebook hesabından başı açık bir fotoğrafını paylaşması nedeniyle eleştiriler aldığı, bu nedenle istifa ettiği iddia edildi.
Hatice Kara ise istifa etmesiyle ilgili olarak, “İstifa ettim. Parti büyüklerimle konuşmadan bir açıklama yapmam doğru değil” dedi. (DHA)
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