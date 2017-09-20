AKP’li başkanın istifasında ‘başörtüsü’ ayrıntısı

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, AKP Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara görevinden istifa etti. Hatice Kara'nın facebook hesabından başı açık bir fotoğrafını paylaşması nedeniyle eleştiriler aldığı, bu nedenle istifa ettiği iddia edildi. Başkan Hatice Kara ise "Parti büyüklerimle konuşmadan bir açıklama yapmam doğru değil" dedi