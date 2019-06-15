AKP’li başkandan İmamoğlu hakkında şok tweet

Ramazan ayında katıldığı bir iftar programında konuşan İstanbul, Esenler Belediye Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara “Yunan” benzetmesi yapmıştı.

AKP’li başkandan İmamoğlu hakkında şok tweet
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BENZER bir haber ise Mersin'den geldi. AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker, resmi twitter hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını "İstanbul'u Konstantinopolis mi sandın Yunan evladı?" notuyla paylaştı. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine sayılı günler kala, AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker’in skandal niteliğindeki bir tweeti ortaya çıktı. Uzun yıllardır AKP Mersin teşkilatında çeşitli görevler üstlenen ve halen İl Başkan Yardımcılığı yapan Kenan Peker, kişisel twitter hesabından “İstanbul'u Konstantinopolis mi? sandın Yunan evladı seri yalancı” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Peker, aynı paylaşımına İmamoğlu'nun, Yunan medyasında çıkan haberlerinin de ekran görüntüsünü ekleyerek, “Haberim yoktu yalanı” ile paylaştı. Peker’in paylaşımına çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

KAYNAK: SÖZCÜ

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