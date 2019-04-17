AKP’li Altunışık Yavaş’ı ‘tek adam olmakla’ suçladı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş’ın yetkilerini elinden alıp Belediye Meclisi’ne veren önergenin reddedilmesinden sonra FOX TV’ye açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, Mansur Yavaş’a suçlamalarda bulundu. Altunışık, ‘Mansur Bey tek adam gibi, ben reddediyorum diyor. Bu Belediye Meclisini ortadan kaldıran hukuksuz bir gasptır. Belediye Meclisini belediye başkanı lağvetmiştir. Bu tek adamlığa gider. Nazi Almanyası gibi bir hayal bu. Belediye meclisine sorması gerekiyordu. Hlerkes konuşmasını yapar, oylanır oylandıktan sonra bu kabul veya reddolur.” diye konuştu. Ankara’da Mansur Yavaş’ın mazbatasını alıp göreve başlamasından sonra belediye meclisinde arbedeye yol açan bir önerge tartışması yaşanmıştı. AKP ve MHP belediyeye bağlı 15 şirketin yönetiminde 5 AKP’li 1 MHP’li 2 CHP ve 1 İYİ Partili 9 meclis üyesinin olmasını istemişti. Bu önerge Mansur Yavaş tarafından reddedilmişti. CHP’ye göre AKP geçmiş yıllara ait mali tabloların ortaya çıkmamasını istiyor.