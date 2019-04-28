AKP’den saldırgan Osman Sarıgün ile ilgili yeni açıklama!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampını takip eden gazetecilerle basın çadırında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile teke tek görüştüğünü, il belediye başkanlarıyla da vakit ölçüsünde görüştüğünü söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili tecrübelerini de belediye başkanları ile paylaştığını belirtti.

MACRON’UN O SÖZLERİNE TEPKİ

Sri Lanka'daki terör eyleminden sonra Müslümanlara baskı yapıldığını belirten Ömer Çelik, meseleyi yakından takip ettiklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ‘siyasal İslam' söyleminde bulunduğunu, bu söylemin bir karartma olduğunu belirten Çelik, siyasal Hristiyanlık, siyasal Yahudilik gibi doğru olmayan kavramların davet edildiğinin altını çizdi. Çelik, “Sri Lanka'daki bu eylemi kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRI

CHP Genel Kılıçdaroğlu'na, yumruk atan Osman Sarıgün'ün ihracına ilişkin sürece de değinen Çelik, “İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz bu şekilde bir ihraç olduğunu açık bir şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Normal olarak kurul o kararı icra edecektir. Biz zaten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik. Buradaki meselemiz bizim demokratik siyasette şiddete yer yoktur, şiddet kapısı asla açılmamalıdır, hiç kimse şiddete başvurmamalıdır. AK Parti'nin temel ilkelerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu.