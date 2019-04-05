AKP İstanbul'da seçimin iptalini istedi!

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak başvuru yapıldı. Başvuru dilekçesinde usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu öne sürüldü.

Buna göre AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, başvurusunda belediye meclis üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalini talep etti.

Büyükçekmece'de durum neydi?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Büyükçekmece'de CHP'nin adayı Hakan Akgün yüzde 50.34 oy alarak kazanmıştı. AKP'li rakibi Mevlüt Uysal ise yüzde 47.45 oy almıştı.

AKP'nin itirazları sonrasında ilçede yapılan yeniden sayımda AKP lehine 72 oy, CHP lehine de 72 oy kaydı yapılmıştı.