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AKM’nin yıkılmadan önceki son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) içinin son hali İHA tarafından görüntülendi

AKM’nin yıkılmadan önceki son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) içinin son hali İHA tarafından görüntülendi

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:49
AKM’nin yıkılmadan önceki son hali görüntülendi
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YENİLENME projesi kapsamında yıkımına karar verilen ve opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) son hali, içeriden görüntülendi.
Görüntülerde binanın duvarlarının döküldüğü, kolon ve kirişlerindeki demirlerin çürüdüğü dikkat çekti. Yeni proje tamamlandığında içerisinde, dünyanın en akustik opera salonu, sanat galerisi, tiyatro salonu, kütüphane, çok amaçlı salon, bale salonu, sergi salonu ve restoran gibi kullanım alanları yer alacak.

"Bu kültür merkezi dünya ile rekabet edecek bir kültür merkezi”
Eski halini de yansıtacak şekilde bir proje olacağını söyleyen AKM Müdürü Cahit Koca, "Daha kapsamlı, daha güzel bir proje olacak. Ayrıca sanata ve sanatçıya cevap verecek bir kültür merkezi olacaktır. 2019’un ilk çeyreğinde de bu binaya kavuşmuş olacağız. Kesinlikle böyle bir kültür merkezine ve opera binasına ihtiyaç vardı. İstanbul sevdalısı olan Cumhurbaşkanımızın hep gönlünde yatan, hep aklında olan böyle bir kültür merkeziydi" diye konuştu

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kültür MerkeziAkm
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