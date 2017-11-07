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"AKM projesini de eleştirecek" diyenleri fena yanılttı

AKM projesini çok beğendiğini belirten Fatih Portakal, "Şaşırdınız tabii değil mi? Şaşırmayın, iyiye iyi demeyi bırakmayın" dedi

"AKM projesini de eleştirecek" diyenleri fena yanılttı

AKM projesini çok beğendiğini belirten Fatih Portakal, "Şaşırdınız tabii değil mi? Şaşırmayın, iyiye iyi demeyi bırakmayın" dedi

07 Kasım 2017 Salı 11:59
"AKM projesini de eleştirecek" diyenleri fena yanılttı
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FOX Haber sunucu  Fatih Portakal,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan Atatürk Kültür Merkezi projesinden övgüyle bahsetti.

"İYİYE İYİ DEMEYİ BIRAKMAYIN"

AKM projesiyle ilgili derlenen haberi yorumlayan  Fatih Portakal, "Adı da güzel mis gibi. Adıyla yaşar umarım. Keşke büyük şehirlerde de benzer şeyler yapılsa. Şaşırdınız tabii değil mi? Aa  Fatih övdü gibilerinden... Şaşırmayın. İyiye iyi demeyi bırakmayın." ifadelerini kullandı.

2019'DA TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,  Atatürk Kültür Merkezi'nin tanıtıldığı toplantıda; projenin 2019 yılında tamamlanacağını açıkladı.

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Recep Tayyip ErdoğanFatih PortakalAkmTvMagazin
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