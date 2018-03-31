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AKM'nin yıkımındaki son durum havadan görüntülendi

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Binanın Taksim Meydanı'na bakan bölümüne yerleştirilen paravanlara yeni AKM'yle ilgili görseller asıldı

AKM'nin yıkımındaki son durum havadan görüntülendi

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Binanın Taksim Meydanı'na bakan bölümüne yerleştirilen paravanlara yeni AKM'yle ilgili görseller asıldı

31 Mart 2018 Cumartesi 18:26
AKM'nin yıkımındaki son durum havadan görüntülendi
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YIKIM çalışmalarına start verilmesinin ardından binanın önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM, daha sonra üzerine çıkarılan iş makineleri ile yıkılmaya başlamıştı.  Bina önden arkaya doğru kolonlar kesilerek yıkılmaya devam ediyor. Binanın ön bölümü yıkıldı.

YENİ AKM'NİN RESİMLERİ ASILDI

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi.  Yeni AKM'nin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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TaksimAkmYıkım çalışmaları
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