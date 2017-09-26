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Akit mahkemede kendini Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle savundu

Geçen10 Kasım'da "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla mahkemeye taşınan "Zulüm 1938'de Son Buldu" başlıklı videosunun ardından savunma veren Akit gazetesinin avukatı, gazeteyi Atatürk'ün sözleriyle savundu

Akit mahkemede kendini Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle savundu

Geçen10 Kasım'da "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla mahkemeye taşınan "Zulüm 1938'de Son Buldu" başlıklı videosunun ardından savunma veren Akit gazetesinin avukatı, gazeteyi Atatürk'ün sözleriyle savundu

26 Eylül 2017 Salı 17:46
Akit mahkemede kendini Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle savundu
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KÜÇÜKÇEKMECE 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Akit gazetesinin avukatı Ali Pacci, dün (26 Eylül 2017) suçlamalara yönelik savunmasını sundu. Gazetenin savunmasında Atatürk'e yönelik sözler dikkat çekti.

Savunmada şu ifadeler kullanıldı: 

"Demokratik bir toplum için bedeli ödemek istemeyenlerin 'Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir', 'Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çabamız Türkiye’de çağdaş, batılı bir hükümet kurmaktır' diyen, bağımsız bir devlet ve milli egemenlikle birlikte bireyin temel ve hak ve özgürlüklerini çağdaşlaşmanın temeli gören Mustafa Kemal Atatürk’ün takipçileri olması not edilmesi gereken bir durumdur. Özünde düşünceyi suç saymanın Atatürkçülüğe de ters düştüğünü söylemek de yanlış olmaz sanırım"

 Konu üzerine konuşan müşteki avukat Onur Cingil de yapılan savunmayla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ahlaksızca, İngilizlerin ve Fransızların, gavurların bile yapamadığını yaptığı iddia ettikleri ve zulmün ölümü ile son bulduğunu söyledikleri Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi ve sözleri ile savunma yapan Akit, bu konuda ne kadar geniş olduklarını da gösterdi. Özetle, sanık olununca ceza almamak için Akit bile Atatürkçü olabiliyormuş bugün bunu gördük."

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