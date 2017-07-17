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Akıncı’ya dönüp sela okudu

Darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerlerin Akıncı Üssü girişinde bulunan TAİ TUSAS Camii’ne girip bulmaya çalıştıkları imam Mustafa Şeker, 15 Temmuz'un yıldönümünde yönünü Akıncı'ya doğru çevirerek sela verdiğini söyledi

Akıncı’ya dönüp sela okudu

Darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerlerin Akıncı Üssü girişinde bulunan TAİ TUSAS Camii’ne girip bulmaya çalıştıkları imam Mustafa Şeker, 15 Temmuz'un yıldönümünde yönünü Akıncı'ya doğru çevirerek sela verdiğini söyledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:38
Akıncı’ya dönüp sela okudu
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FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı girişinde bulunan TAİ TUSAS Camii’nde okunan selanın merkezi sistemden verildiğini fark etmeyen darbeci askerlerin camiye girip bulmaya çalıştıkları imamı Mustafa Şeker dün yönünü Akıncı’ya doğru çevirerek selayı okuduğunu söyledi. Duygularını Yeni Şafak'la paylaşan Şeker, "Ogün camı açma durumu olmamıştı. Mikrofon yokmuş gibi o tarafa bağırayım dedim. Yani o gün doya doya yapamadığımı 15 Temmuz akşamı saat 01.00'e kadar aşkla şevkle yaptım" dedi.
 
CUMA SELASI GİBİ OLMUYOR
 
Selayı okurken her şeyin aklından geçtiğini söylediğini söyleyen Şeker şöyle devam etti: "Acaba o gün gelselerdi ne yapabilirlerdi diye düşündüm. Gözlerim doldu. Gecenin vaktinde o sessizlikte müthiş bir ses çıktı. Çok güçlü hoparlörlerimiz var. İnsan duygusal anlar yaşıyor. Daha farklı oluyor. Cuma selası gibi olmuyor. Şehitler gözümüzün önüne geliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı geliyor. En çok Ömer Halisdemir aklıma geliyor. İnsanlar sela verirken o da şehit düştü. Beni çok seven arkadaşlarımın 'Aman dikkatli ol burası kaynıyor' demeleri hep onlar aklıma geldi."
 
O GECEYİ TEKRAR YAŞADIK
 
Selayı okurken nizamiyede dalgalanan bayrağı gördüğünü anlatan Şeker, "O sessizlik içerisinde benim selam ortalığı inletiyordu. Çok farklı bir duygu. Ağlamamak için kendimi çok zorladım. Bizim o andaki durumu hatırlayıp sela ile onları durduracağımız fikriyatı vardı. O geceyi tekrar yaşadık" ifadelerini kullandı.
 
CAMİNİN CAMLARINI KIRMIŞLARDI
 
FETÖ’cüler darbe girişimi sırasında camiye postalları ile girip imam Mustafa Şeker’i aramışlardı. Şeker’i bulamayan hainler caminin camlarını kırmış, postalları ile halılara basmışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiFetöTAİ TUSAS Camii
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