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Akıncı Üssü’ne götürülen Hulusi Akar’ın yanındaki kim?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeciler tarafından helikopter ile Akıncı Üssü'ne götürülmesine ilişkin kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerde kimliği tespit edilemeyen ve "koyu renk takım elbiseli şahıs" olarak nitelendirilen kişi dikkat çekti

Akıncı Üssü’ne götürülen Hulusi Akar’ın yanındaki kim?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeciler tarafından helikopter ile Akıncı Üssü'ne götürülmesine ilişkin kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerde kimliği tespit edilemeyen ve "koyu renk takım elbiseli şahıs" olarak nitelendirilen kişi dikkat çekti

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:41
Akıncı Üssü’ne götürülen Hulusi Akar’ın yanındaki kim?
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FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişi heyeti, görüntülere ilişkin raporunu hazırladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın darbeciler tarafından darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne götürülmesine ilişkin fotoğraflara raporda yer verildi. Fotoğraflarda silahlı ve tam teçhizatlı darbeci askerlerin Akar’ı helikoptere doğru götürdüğü, eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin de grup arasında yer aldığı ve Akar ile Dişli’nin isimlerine fotoğrafta yer verildiği görülüyor. Grubun arasında bulunan sivil kıyafetli kişi ise “koyu renk takım elbiseli şahıs” diye işaretlendi.

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Raporda şu ifadelere yer verildi:

“23:04:30’da silahlı ve teçhizatlı, kamuflaj üniformalı askerlerin arasında Tümg. Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahsın, Gnkur.Bşk. Org. Hulusi AKAR olduğu değerlendirilen montlu bir askeri personele refakat ederek, çalışır vaziyetteki 10987 kuyruk numaralı Türk Kara Kuvvetleri helikopterine bindirdikleri, Tümg. Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahıs ile grubun içerisinde bulunan koyu renk takım elbiseli bir şahsın da helikoptere bindiği, helikopterin saat 23:05:27’de havalandığı…”. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarAkıncı Üssü
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