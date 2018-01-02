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Akıncı Üssü ile 7. Ana Jet Üssü arasında 14 görüşme yapılmış

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün Akıncı 4'üncü Ana Jet üs Komutanlığı'ndan, Malatya'daki 7. Ana Jet Üssü'nün 14'kez arandığı, 3 aramanın Akıncı Üssü davasında tutuklu yargılanan dönemin üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'e, bir aramanın ise Evrim'in emir astsubayına ait olduğu tespit edildi

Akıncı Üssü ile 7. Ana Jet Üssü arasında 14 görüşme yapılmış

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün Akıncı 4'üncü Ana Jet üs Komutanlığı'ndan, Malatya'daki 7. Ana Jet Üssü'nün 14'kez arandığı, 3 aramanın Akıncı Üssü davasında tutuklu yargılanan dönemin üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'e, bir aramanın ise Evrim'in emir astsubayına ait olduğu tespit edildi

02 Ocak 2018 Salı 19:00
Akıncı Üssü ile 7. Ana Jet Üssü arasında 14 görüşme yapılmış
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15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nden, Malatya 7. Ana Jet Üssü'nün aranmasına ilişkin istenen belge Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Dosyaya giren belgede, 15 Temmuz 2016 günü saat 09.32 ile 23.58 arasında Ankara'daki Akıncılar Hava Üssü'nden, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın arandığı kaydedildi. Darbe girişimi davasında tutuklu yargılanan dönemin Akıncılar Hava Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim tarafından 15 Temmuz günü 7. Ana Jet Üssü'yle saat 12.02'de 12 saniyelik, saat 13.50'de 2 dakika 12 saniyelik ve saat 14.11'de 1 dakika 6 saniyelik olmak üzere 3 görüşme yapıldığı kaydedildi. Yine aynı gün Evrim'in emir astsubayı Fatih Aslantaş tarafından 7. Ana Jet Üssünün saat 20.51'de aranarak 24 saniyelik görüşme yapıldığı tespit edildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığına göre, Akıncılar Hava Üssü'ndeki 143. Filo Komutanlığı'ndan ise darbe girişimi gecesi Malatya 7. Ana Jet Üssü'nün 2 kez arandığı ortaya çıktı. Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat binasını bombalayarak 50 polisi şehit eden ve F-16 savaş uçağı ile 15 Temmuz'da gece boyunca Ankara semalarında alçak uçuş yapan eski Pilot Yarbay Mustafa Azimetli'nin makamından darbe girişimi gecesi 7. Ana Jet Üssü ile saat 23.41'de 42 saniye, saat 23.58'de ise 18 saniye süren 2 telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Akıncılar Hava Üssü'nden yapılan aramaların hangi telefonlardan yapıldığının belirlendiği ancak Malatya 7. Ana Jet Üssü'nde kimlerin bu telefonlara cevap verdiğinin ise belirlenemediği kaydedildi.
 
Malatya'daki Kalkışma Davası'na yarın Yakınca Spor Salonu'nda devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbe GirişimiMalatyaHakan Evrim
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